На Волині розшукують 23-річну дівчину. ФОТО
Сьогодні, 09:03
Розшукують 23-річну Тетяну Гах, яка вийшла із дому в Нововолинську та зникла.
Про це пише БУГ.
Зазначають, що вона зникла у неділю, 30 вересня, близько 12:00.
Вона одружена, чоловік перебуває в Польщі. Батьків Тетяна не має. Нещодавно також приїхала з Польщі, була з чоловіком, та повернулася, бо захворіла.
Тетяна була одягнена в спідницю та білу куртку. На зв’язок не виходить з 18:00 неділі, телефон вимкнений.
Тітка дівчини розповідає, що раніше не зникала з дому.
У разі наявності будь-якої інформації про місце перебування Тетяни просять повідомити за номером: 097 767 58 58 (Анна).
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Про це пише БУГ.
Зазначають, що вона зникла у неділю, 30 вересня, близько 12:00.
Вона одружена, чоловік перебуває в Польщі. Батьків Тетяна не має. Нещодавно також приїхала з Польщі, була з чоловіком, та повернулася, бо захворіла.
Тетяна була одягнена в спідницю та білу куртку. На зв’язок не виходить з 18:00 неділі, телефон вимкнений.
Тітка дівчини розповідає, що раніше не зникала з дому.
У разі наявності будь-якої інформації про місце перебування Тетяни просять повідомити за номером: 097 767 58 58 (Анна).
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