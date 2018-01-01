На Волині розшукують 23-річну дівчину. ФОТО

Тетяну Гах, яка вийшла із дому в Нововолинську та зникла.



Про це пише



Зазначають, що вона зникла у неділю, 30 вересня, близько 12:00.



Вона одружена, чоловік перебуває в Польщі. Батьків Тетяна не має. Нещодавно також приїхала з Польщі, була з чоловіком, та повернулася, бо захворіла.



Тетяна була одягнена в спідницю та білу куртку. На зв’язок не виходить з 18:00 неділі, телефон вимкнений.



Тітка дівчини розповідає, що раніше не зникала з дому.



У разі наявності будь-якої інформації про місце перебування Тетяни просять повідомити за номером: 097 767 58 58 (Анна).



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