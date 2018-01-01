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На Волині розшукують 23-річну дівчину. ФОТО

На Волині розшукують 23-річну дівчину. ФОТО
Розшукують 23-річну Тетяну Гах, яка вийшла із дому в Нововолинську та зникла.

Про це пише БУГ.

Зазначають, що вона зникла у неділю, 30 вересня, близько 12:00.

Вона одружена, чоловік перебуває в Польщі. Батьків Тетяна не має. Нещодавно також приїхала з Польщі, була з чоловіком, та повернулася, бо захворіла.

Тетяна була одягнена в спідницю та білу куртку. На зв’язок не виходить з 18:00 неділі, телефон вимкнений.

Тітка дівчини розповідає, що раніше не зникала з дому.

У разі наявності будь-якої інформації про місце перебування Тетяни просять повідомити за номером: 097 767 58 58 (Анна).
На Волині розшукують 23-річну дівчину. ФОТО

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Теги: розшук, Волинь
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