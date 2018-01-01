У Києві 20-річна дівчина стрибнула з даху багатоповерхівки





Про це повідомила прес-служба Нацполіції в Києві в коментарі



“Випадок трапився на вулиці Маршала Гречко. На місці працювала слідча оперативна група, яка з’ясує обставини, збирає дані”, — уточнили в прес-службі.



За інформацією поліції, дівчина загинула на місці. Очевидці кажуть, що на вигляд їй близько 20 років. Причини вчинку наразі невідомі.

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