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У Києві 20-річна дівчина стрибнула з даху багатоповерхівки

У Києві 20-річна дівчина стрибнула з даху багатоповерхівки
У Києві на Нивках дівчина зістрибнула з даху багатоповерхового будинку і загинула на місці події.

Про це повідомила прес-служба Нацполіції в Києві в коментарі УНН.

“Випадок трапився на вулиці Маршала Гречко. На місці працювала слідча оперативна група, яка з’ясує обставини, збирає дані”, — уточнили в прес-службі.

За інформацією поліції, дівчина загинула на місці. Очевидці кажуть, що на вигляд їй близько 20 років. Причини вчинку наразі невідомі.

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Теги: смерть, дівчина, Київ
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