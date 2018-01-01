Двох волинян «кинули» на гроші інтернет-шахраї





Цими днями жертвою власної безпечності став 37-річний горохівчанин, - пише газета



На сайті OLX чоловік скористався оголошенням про продаж необхідного йому поршневого компресора «Ремеза». За нього перерахував через термінал 7000 гривень. Згодом телефонний зв’язок із пройдисвітом був відсутній.



На цьому ж сайті тюнери так само «купив» житель селища Мар’янівки Горохівського району. 22-річний чоловік повірив мешканцеві столиці, який запевнив про якість і доставку товару і обманув покупця.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двох волинян знову ошукали через мережу інтернет.Цими днями жертвою власної безпечності став 37-річний горохівчанин, - пише газета Волинь-нова На сайті OLX чоловік скористався оголошенням про продаж необхідного йому поршневого компресора «Ремеза». За нього перерахував через термінал 7000 гривень. Згодом телефонний зв’язок із пройдисвітом був відсутній.На цьому ж сайті тюнери так само «купив» житель селища Мар’янівки Горохівського району. 22-річний чоловік повірив мешканцеві столиці, який запевнив про якість і доставку товару і обманув покупця.

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