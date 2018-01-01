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Двох волинян «кинули» на гроші інтернет-шахраї

Двох волинян «кинули» на гроші інтернет-шахраї
Двох волинян знову ошукали через мережу інтернет.

Цими днями жертвою власної безпечності став 37-річний горохівчанин, - пише газета Волинь-нова.

На сайті OLX чоловік скористався оголошенням про продаж необхідного йому поршневого компресора «Ремеза». За нього перерахував через термінал 7000 гривень. Згодом телефонний зв’язок із пройдисвітом був відсутній.

На цьому ж сайті тюнери так само «купив» житель селища Мар’янівки Горохівського району. 22-річний чоловік повірив мешканцеві столиці, який запевнив про якість і доставку товару і обманув покупця.


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Теги: шахраї
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