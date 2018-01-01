Двох волинян «кинули» на гроші інтернет-шахраї
Сьогодні, 09:42
Двох волинян знову ошукали через мережу інтернет.
Цими днями жертвою власної безпечності став 37-річний горохівчанин, - пише газета Волинь-нова.
На сайті OLX чоловік скористався оголошенням про продаж необхідного йому поршневого компресора «Ремеза». За нього перерахував через термінал 7000 гривень. Згодом телефонний зв’язок із пройдисвітом був відсутній.
На цьому ж сайті тюнери так само «купив» житель селища Мар’янівки Горохівського району. 22-річний чоловік повірив мешканцеві столиці, який запевнив про якість і доставку товару і обманув покупця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Цими днями жертвою власної безпечності став 37-річний горохівчанин, - пише газета Волинь-нова.
На сайті OLX чоловік скористався оголошенням про продаж необхідного йому поршневого компресора «Ремеза». За нього перерахував через термінал 7000 гривень. Згодом телефонний зв’язок із пройдисвітом був відсутній.
На цьому ж сайті тюнери так само «купив» житель селища Мар’янівки Горохівського району. 22-річний чоловік повірив мешканцеві столиці, який запевнив про якість і доставку товару і обманув покупця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Волиняни пішли за грибами і зникли
Сьогодні, 09:55
«В мене дуже хороші враження», – посол Норвегії про Луцьк. ФОТО
Сьогодні, 09:48
Двох волинян «кинули» на гроші інтернет-шахраї
Сьогодні, 09:42
У Києві 20-річна дівчина стрибнула з даху багатоповерхівки
Сьогодні, 09:23
Показали фото Луцька 60 років тому
Сьогодні, 09:08