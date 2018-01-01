«В мене дуже хороші враження», – посол Норвегії про Луцьк. ФОТО

Волинська обласна державна адміністрація приймала поважну делегацію на чолі з Надзвичайним і Повноважним Послом Норвегії в УкраїніЗустріч з головою Волинської ОДАвідбулася в понеділок 1 жовтня 2018 року. Спілкувалися про результати інвестиційного бізнес-форуму «Волинь Інвест 2018», який відбувся 21 вересня 2018 року у місті Луцьку.Відтак, стало відомо, що представник Норвезько-Української Торгової Палати, який був присутній на форумі, зацікавився перспективами Волині та планує привести інвесторів в регіон.«Я перший раз у Луцьку, в мене дуже хороші враження. Сподіваюся, що в майбутньому зможу відвідати й інші частини Волині. Я вважаю, що Волинська область має чимало спільного з Норвегією. Зокрема, що стосується історичного підгрунття – Київської Русі. Та й зараз ми можемо співпрацювати –, а інвестиційні теж чекають на нас», - запевнив Уле Тер`є Хорпестад.Окрім результатів інвестиційного форуму обговорили також політичну ситуацію на Волині, трудову міграцію, реформування та розбудову інфраструктури регіону.Так, Олександр Савченко розповів, що в області – багато політики, проте його цікавлять інвестиції.«Я ніколи раніше внутрішньо не визначав, що нам вкрай необхідні інвестиції. Я вважаю, що перше – необхідно припинити красти, а друге – ми самодостатній регіон; просто треба створити умови для місцевих підприємців, тоді й інвестори самі заходитимуть на Волинь.У нас є чудова платформа – Торгово-промислова палата, де є вся необхідна інформація для інвесторів. Окрім того, пробуємо створити класифікатор резервів, куди на Волині можна зайти бізнесу», – зазначив очільник Волині.Іноземний гість, в свою чергу, відзначив значний потенціал та розвиток області:– Я помітив, що населення Волині дуже проєвропейське. Ви прикордонна область, але багато ваших краян – на фронті. Норвегія підтримує вас у боротьбі за єдність.Насамкінець керівник найвищої адміністрації краю Олександр Савченко та Надзвичайний і Повноважний Посол Норвегії в Україні Уле Тер`є Хорпестад обмінялися подарунками та запрошеннями в гості.