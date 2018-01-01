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Інформація щодо звільнення посадовця управління юстиції Волині: спростування

Інформація щодо звільнення посадовця управління юстиції Волині: спростування
За адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, Луцький міськрайонний суд покарав начальника одного з відділів Головного територіального управління юстиції у Волинській області.

Інформацію про це Інформаційне агентство ВолиньPost опублікувало вчора, 1 жовтня.

Утім, у публікацію закралася прикра помилка. Зокрема, у тексті йшлося про те, що звільнять не начальника одного з відділів, а начальника управління юстиції.

Тож Інформаційне агентство ВолиньPost просить вибачення за інформацію, яка через випадковість виявилася недостовірною.

Нагадаємо, посадовець, всупереч вимогам ч.1 ст. 45 Закону України "Про запобігання корупції", несвоєчасно, без поважних причин подав декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.

Суд першої інстанції визнав його винним у порушенні вимог фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначив покарання у виді штрафу.

Не погоджуючись із постановою суду, правопорушник та його захисник подали апеляційну скаргу.

Днями апеляційний суд області, дослухавшись до доводів прокурорів, залишив апеляційну скаргу без задоволення, відтак постанова суду першої інстанції набрала законної сили.

Отож посадовцю, окрім сплати штрафу, доведеться змінити місце роботи, оскільки чинне законодавство про державну службу передбачає припинення державної служби таких осіб.

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Теги: юстиція, звільнення, Волинь, спростування
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