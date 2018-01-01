На Волині знищили майже 30 боєприпасів часів Другої світової війни
Сьогодні, 10:17
Поблизу села Бахів Ковельського району рятувальники знищили боєприпаси, яким близько 70 років.
Про це повідомили у прес-службі УДСНС у Волинській області.
1 жовтня піротехніки знешкодили 26 вибухонебезпечних предметів часів Другої Світової війни, знайдені під час прогулянки лісом місцевим жителем на відкритій території поблизу села Бахів Ковельського району.
Шляхом контрольованого підриву усі боєприпаси знищені.
Місце події обстежили, додаткових вибухонебезпечних предметів не виявили.
Головне фото – ілюстративне
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Про це повідомили у прес-службі УДСНС у Волинській області.
1 жовтня піротехніки знешкодили 26 вибухонебезпечних предметів часів Другої Світової війни, знайдені під час прогулянки лісом місцевим жителем на відкритій території поблизу села Бахів Ковельського району.
Шляхом контрольованого підриву усі боєприпаси знищені.
Місце події обстежили, додаткових вибухонебезпечних предметів не виявили.
Головне фото – ілюстративне
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