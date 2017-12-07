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У Луцьку – виставка малярства Миколи Журавля

У Луцьку – виставка малярства Миколи Журавля
У Луцьку відкриють виставку Миколи Журавля.

5 жовтня о 17.00 у Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків (м. Луцьк, вул. Карбишева, 1, КРЦ «Адреналін Сіті») відбудеться відкриття виставки малярства Миколи Журавля (Київ).

Микола Журавель член Національної спілки художників України. Учасник та автор численних виставок, виставкових проектів та перформансів.

"Твори Миколи Журавля це – саме той випадок, коли нестерпно хочеться торкнутися до них рукою, відчути холодний полиск фарб, шорстку матеріальну плоть фактур. Інколи термін «малярство» стає затісним для митця", - повідомили організатори.

"Художник наполегливо шукає і знаходить опертя в мистецтві й творчості з вірою та сподіванням, що сказане ним слово буде почуте!" - зазначили організатори.

Вхід вільний.

У Луцьку – виставка малярства Миколи Журавля

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Теги: виставка, мистецтво
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