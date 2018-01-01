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У селі під Луцьком хочуть звести торговий центр

У селі під Луцьком хочуть звести торговий центр
У селі Зміїнець, що біля Луцька, хочуть побудувати торгово-розважальний центр.

Про це у спільноті "Княгининівська громада" повідомила голова ОТГ Олена Твердохліб.

"Відбувається земельний аукціон з продажу зем.ділянки під торгово-розважальний центр в с. Зміїнець по вул.Левадна. Прибуло 7 інвесторів, які хочуть купити право оренди на 1га. Торги все ще відбуваються", - йдеться у повідомленні.

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Теги: Зміїнець, ТРЦ, земля
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