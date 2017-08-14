У Луцьку через будівництво світлофора перекриють вулицю





Відповідне розпорядження опубліковане на сайті



"Перекрити рух транспорту вулицею Задворецькою в межах перехрестя з вулицею Карпенка-Карого з 09.00 03.10.2018 і до завершення робіт", - йдеться у повідомлені.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в зв’язку із будівництвом світлофорного об’єкту тимчасово перекриють рух транспорту вулицею Задворецькою в межах перехрестя з вулицею Карпенка-Карого.Відповідне розпорядження опубліковане на сайті Луцької міської ради "Перекрити рух транспорту вулицею Задворецькою в межах перехрестя з вулицею Карпенка-Карого з 09.00 03.10.2018 і до завершення робіт", - йдеться у повідомлені.

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