Активних лучан кличуть позмагатися в історичному квесті





Про це повідомили у департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.



Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у м. Луцьк запрошує до участі в історичному квесті "Знай наших!", який стартуватиме 13 жовтня о 12:00 на Театральному майдані.



"Прогулянка вулицями рідного міста у хорошій компанії, цікаві та неординарні завдання, цінні подарунки – усе це може стати твоїм! Варто зробити лише один крок – заповнити реєстраційну форму!" - повідомили організатори.



Спробувати свої сили у квесті можуть як команди (5 осіб), так і окремі учасники.



Якщо ви зібрали команду з 5 однодумців, то реєструйтесь тут:



Якщо ти бажаєш стати частинкою команди, то реєструйся тут:

Реєстрація триває до 10 жовтня.





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Реєстрація триває до 10 жовтня.

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