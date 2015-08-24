Активних лучан кличуть позмагатися в історичному квесті
Сьогодні, 18:16
У Луцьку відбудеться історичний квест "Знай наших".
Про це повідомили у департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у м. Луцьк запрошує до участі в історичному квесті "Знай наших!", який стартуватиме 13 жовтня о 12:00 на Театральному майдані.
"Прогулянка вулицями рідного міста у хорошій компанії, цікаві та неординарні завдання, цінні подарунки – усе це може стати твоїм! Варто зробити лише один крок – заповнити реєстраційну форму!" - повідомили організатори.
Спробувати свої сили у квесті можуть як команди (5 осіб), так і окремі учасники.
Якщо ви зібрали команду з 5 однодумців, то реєструйтесь тут: https://goo.gl/forms/8X8u0tIi82el8odu2
Якщо ти бажаєш стати частинкою команди, то реєструйся тут: https://goo.gl/forms/BPIEt0N4INcAw7GO2
Реєстрація триває до 10 жовтня.
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Про це повідомили у департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у м. Луцьк запрошує до участі в історичному квесті "Знай наших!", який стартуватиме 13 жовтня о 12:00 на Театральному майдані.
"Прогулянка вулицями рідного міста у хорошій компанії, цікаві та неординарні завдання, цінні подарунки – усе це може стати твоїм! Варто зробити лише один крок – заповнити реєстраційну форму!" - повідомили організатори.
Спробувати свої сили у квесті можуть як команди (5 осіб), так і окремі учасники.
Якщо ви зібрали команду з 5 однодумців, то реєструйтесь тут: https://goo.gl/forms/8X8u0tIi82el8odu2
Якщо ти бажаєш стати частинкою команди, то реєструйся тут: https://goo.gl/forms/BPIEt0N4INcAw7GO2
Реєстрація триває до 10 жовтня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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