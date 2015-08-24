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Активних лучан кличуть позмагатися в історичному квесті

Активних лучан кличуть позмагатися в історичному квесті
У Луцьку відбудеться історичний квест "Знай наших".

Про це повідомили у департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.

Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у м. Луцьк запрошує до участі в історичному квесті "Знай наших!", який стартуватиме 13 жовтня о 12:00 на Театральному майдані.

"Прогулянка вулицями рідного міста у хорошій компанії, цікаві та неординарні завдання, цінні подарунки – усе це може стати твоїм! Варто зробити лише один крок – заповнити реєстраційну форму!" - повідомили організатори.

Спробувати свої сили у квесті можуть як команди (5 осіб), так і окремі учасники.

Якщо ви зібрали команду з 5 однодумців, то реєструйтесь тут: https://goo.gl/forms/8X8u0tIi82el8odu2

Якщо ти бажаєш стати частинкою команди, то реєструйся тут: https://goo.gl/forms/BPIEt0N4INcAw7GO2

Реєстрація триває до 10 жовтня.


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Теги: квест, історія, молодь
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