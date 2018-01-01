На Волині шукають 74-річну жінку
Сьогодні, 12:21
На Волині розшукують жительку Маневич 74-річну Ганну Никодимівну Схабовську. Вона 18 вересня пішла і не повернулась додому.
Про це пише газета «Нова Доба».
Прикмети: зріст орієнтовно 160 см, худорлявої статури, коротка зачіска, хвилясте русе із сивиною волосся.
Прохання до усіх, кому відоме місце знаходження Ганни Никодимівни повідомити за тел.: 098-448-99-49, 099-528-51-28.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише газета «Нова Доба».
Прикмети: зріст орієнтовно 160 см, худорлявої статури, коротка зачіска, хвилясте русе із сивиною волосся.
Прохання до усіх, кому відоме місце знаходження Ганни Никодимівни повідомити за тел.: 098-448-99-49, 099-528-51-28.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині шукають 74-річну жінку
Сьогодні, 12:21
У Луцьку тимчасово обмежать рух в центрі міста
Сьогодні, 12:12
У Луцьку через будівництво світлофора перекриють вулицю
Сьогодні, 11:48
Луцька команда «Волинь АТО» стала чемпіоном Західної України
Сьогодні, 11:29
У селі під Луцьком хочуть звести торговий центр
Сьогодні, 11:25