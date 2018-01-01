На Волині шукають 74-річну жінку

Ганну Никодимівну Схабовську. Вона 18 вересня пішла і не повернулась додому.



Про це пише газета



Прикмети: зріст орієнтовно 160 см, худорлявої статури, коротка зачіска, хвилясте русе із сивиною волосся.



Прохання до усіх, кому відоме місце знаходження Ганни Никодимівни повідомити за тел.: 098-448-99-49, 099-528-51-28.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині розшукують жительку Маневич 74-річну. Вона 18 вересня пішла і не повернулась додому.Про це пише газета «Нова Доба» Прикмети: зріст орієнтовно 160 см, худорлявої статури, коротка зачіска, хвилясте русе із сивиною волосся.Прохання до усіх, кому відоме місце знаходження Ганни Никодимівни повідомити за тел.: 098-448-99-49, 099-528-51-28.

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