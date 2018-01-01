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На Волині шукають 74-річну жінку

На Волині шукають 74-річну жінку
На Волині розшукують жительку Маневич 74-річну Ганну Никодимівну Схабовську. Вона 18 вересня пішла і не повернулась додому.

Про це пише газета «Нова Доба».

Прикмети: зріст орієнтовно 160 см, худорлявої статури, коротка зачіска, хвилясте русе із сивиною волосся.

Прохання до усіх, кому відоме місце знаходження Ганни Никодимівни повідомити за тел.: 098-448-99-49, 099-528-51-28.

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Теги: розшук, волинянка
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