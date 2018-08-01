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На Волині просять більше грошей на квартири чорнобильцям

На Волині просять більше грошей на квартири чорнобильцям
На Волині просять збільшити фінансування для придбання житла чорнобильцям.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Волинської ОДА Олександр Савченко.

"У зв’язку з не вирішенням питання поліпшення житлових умов учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від наслідків аварії І категорії за рахунок коштів державного бюджету, департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації у проекті Регіональної цільової програми соціального захисту населення на 2019-2022 роки запропоновано співфінансування придбання житла зазначеним особам з коштів обласного та місцевих бюджетів у співвідношенні 30% на 70%" - йдеться у дописі.

Голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко своїм розпорядженням схвалив проект Регіональної цільової програми соціального захисту населення на 2019-2022 роки.

А департамент соцзахисту надіслав звернення до обласної ради з проханням внесення проекту Програми на розгляд чергової сесії обласної ради для затвердження.

Розрахунок орієнтовної суми співфінансування провели з врахуванням потреби у квартирах (одно-, дво- та трикімнатні) станом на 01.08.2018. Орієнтовна необхідна сума фінансового ресурсу з обласного бюджету становить один мільйон гривень на рік.

Далі справа – за рішенням сесії обласної ради.

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Теги: квартири, житло, гроші
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