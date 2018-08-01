На Волині просять більше грошей на квартири чорнобильцям

На Волині просять збільшити фінансування для придбання житла чорнобильцям.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Волинської ОДА"У зв’язку з не вирішенням питання поліпшення житлових умов учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від наслідків аварії І категорії за рахунок коштів державного бюджету, департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації у проекті Регіональної цільової програми соціального захисту населення на 2019-2022 роки запропоновано співфінансування придбання житла зазначеним особам з коштів обласного та місцевих бюджетів у співвідношенні 30% на 70%" - йдеться у дописі.Голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко своїм розпорядженням схвалив проект Регіональної цільової програми соціального захисту населення на 2019-2022 роки.А департамент соцзахисту надіслав звернення до обласної ради з проханням внесення проекту Програми на розгляд чергової сесії обласної ради для затвердження.Розрахунок орієнтовної суми співфінансування провели з врахуванням потреби у квартирах (одно-, дво- та трикімнатні) станом на 01.08.2018. Орієнтовна необхідна сума фінансового ресурсу з обласного бюджету становить один мільйон гривень на рік.Далі справа – за рішенням сесії обласної ради.