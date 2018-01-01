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Дихати неможливо: лучани скаржаться на сміття та паліїв у центральному парку

Дихати неможливо: лучани скаржаться на сміття та паліїв у центральному парку
Лучани скаржаться на купи гілок та соломи, які регулярно вивозять та спалюють просто у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.

За словами мешканців вулиці Замкової, яка прилягає до парку, ось уже понад рік як у зеленій зоні з’явилася проблема. Поблизу таблички «Пташиний гай», яка встановлена на доріжці з боку замку та базару, за кущі тракторами регулярно привозять обрізане гілля та солому, які згодом спалюють.

Імпровізований «полігон» розмістився всього за півтори сотні метрів до найближчих будинків.
Дихати неможливо: лучани скаржаться на сміття та паліїв у центральному парку
Дихати неможливо: лучани скаржаться на сміття та паліїв у центральному парку

Зона відвантаження сміття розтягнулася майже на сто метрів. Поміж гіллям та соломою, які не встигли спалити, «зачаїлися» і сміттєві пакети, пляшки, чимало цегли та залишків бетонних конструкцій.
Дихати неможливо: лучани скаржаться на сміття та паліїв у центральному парку
Дихати неможливо: лучани скаржаться на сміття та паліїв у центральному парку
Дихати неможливо: лучани скаржаться на сміття та паліїв у центральному парку

Оскільки сміття спалюють просто тут, частина території перетворилася на купи попелу. За словами людей, палять сміття пізно ввечері – тоді у повітрі стоїть їдкий запах диму, а попіл долітає навіть до припаркованих біля будинку автівок. Тут кілька разів траплялися пожежі, які гасили муніципали та пожежники.

«Вийдеш на двір – ніби туман стоїть, так затягує димом. Коли палять, дихати неможливо. Тут низинка, вітру немає, воно все розходиться по прилеглих територіях», - кажуть місцеві мешканці.
Дихати неможливо: лучани скаржаться на сміття та паліїв у центральному парку
Дихати неможливо: лучани скаржаться на сміття та паліїв у центральному парку

Через цю ситуацію місцеві кілька разів викликали муніципалів та навіть заблокували трактор. За словами людей, тоді їм нібито підтвердили, що з парку вивозять гілля та траву, бо їх "немає куди подіти", а от хто спалює сміття – невідомо.

Опісля, кажуть люди, ситуація ненадовго заспокоїлася. Та коли до парку вчергове навезли гілля, знову почалися підпали.
Дихати неможливо: лучани скаржаться на сміття та паліїв у центральному парку
Дихати неможливо: лучани скаржаться на сміття та паліїв у центральному парку
Дихати неможливо: лучани скаржаться на сміття та паліїв у центральному парку

«Це центральний парк міста, а гляньте, як виглядає - пташиний гай, алеї і таке сміття. Як запалять, то тут неможливо дихати, та й навіть коли воно все не горить, то смердить згарищем», - скаржаться лучани.

У комунальному підприємстві "Парки та сквери міста Луцька" прокоментували, що соломи на підприємстві взагалі немає, адже це побічний продукт вирощувння зернових, а на підприємстві цим не займаються. Окрім того, спалювати залишки у межах міста заборонено.

За словами майстра підприємства Олексія Литвина, в одному місці в парку дійсно складали зрізані гілки. Однак працівники привозили з собою спеціальну дробильну машину, яка подрібнювала їх на щепу. Щепу у подальшому забирають на підприємство.

"Наших гілок з ялини там був оберемок ближче до насосної станції, станом на сьогодні все вивезли", - розповів чоловік.
За його словами, хто ще вивозить гілки на територію парку і на яких підставах, йому невідомо.

"Я не стережу цілодобово парк, я теж живу в квартирі, маю родину, а чиї то гілки - не знаю", - додав чоловік.

Дихати неможливо: лучани скаржаться на сміття та паліїв у центральному парку
Дихати неможливо: лучани скаржаться на сміття та паліїв у центральному парку
Дихати неможливо: лучани скаржаться на сміття та паліїв у центральному парку
Дихати неможливо: лучани скаржаться на сміття та паліїв у центральному парку
Дихати неможливо: лучани скаржаться на сміття та паліїв у центральному парку
Дихати неможливо: лучани скаржаться на сміття та паліїв у центральному парку
Дихати неможливо: лучани скаржаться на сміття та паліїв у центральному парку
Дихати неможливо: лучани скаржаться на сміття та паліїв у центральному парку


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Теги: сміття, парк, гілля, пожежа
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