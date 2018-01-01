Дихати неможливо: лучани скаржаться на сміття та паліїв у центральному парку

Лучани скаржаться на купи гілок та соломи, які регулярно вивозять та спалюють просто у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.За словами мешканців вулиці Замкової, яка прилягає до парку, ось уже понад рік як у зеленій зоні з’явилася проблема. Поблизу таблички «Пташиний гай», яка встановлена на доріжці з боку замку та базару, за кущі тракторами регулярно привозять обрізане гілля та солому, які згодом спалюють.Імпровізований «полігон» розмістився всього за півтори сотні метрів до найближчих будинків.Зона відвантаження сміття розтягнулася майже на сто метрів. Поміж гіллям та соломою, які не встигли спалити, «зачаїлися» і сміттєві пакети, пляшки, чимало цегли та залишків бетонних конструкцій.Оскільки сміття спалюють просто тут, частина території перетворилася на купи попелу. За словами людей, палять сміття пізно ввечері – тоді у повітрі стоїть їдкий запах диму, а попіл долітає навіть до припаркованих біля будинку автівок. Тут кілька разів, які гасили муніципали та пожежники.«Вийдеш на двір – ніби туман стоїть, так затягує димом. Коли палять, дихати неможливо. Тут низинка, вітру немає, воно все розходиться по прилеглих територіях», - кажуть місцеві мешканці.Через цю ситуацію місцеві кілька разів викликали муніципалів та навіть заблокували трактор. За словами людей, тоді їм нібито підтвердили, що з парку вивозять гілля та траву, бо їх "немає куди подіти", а от хто спалює сміття – невідомо.Опісля, кажуть люди, ситуація ненадовго заспокоїлася. Та коли до парку вчергове навезли гілля, знову почалися підпали.«Це центральний парк міста, а гляньте, як виглядає - пташиний гай, алеї і таке сміття. Як запалять, то тут неможливо дихати, та й навіть коли воно все не горить, то смердить згарищем», - скаржаться лучани.У комунальному підприємстві "Парки та сквери міста Луцька" прокоментували, що соломи на підприємстві взагалі немає, адже це побічний продукт вирощувння зернових, а на підприємстві цим не займаються. Окрім того, спалювати залишки у межах міста заборонено.За словами майстра підприємства, в одному місці в парку дійсно складали зрізані гілки. Однак працівники привозили з собою спеціальну дробильну машину, яка подрібнювала їх на щепу. Щепу у подальшому забирають на підприємство."Наших гілок з ялини там був оберемок ближче до насосної станції, станом на сьогодні все вивезли", - розповів чоловік.За його словами, хто ще вивозить гілки на територію парку і на яких підставах, йому невідомо."Я не стережу цілодобово парк, я теж живу в квартирі, маю родину, а чиї то гілки - не знаю", - додав чоловік.