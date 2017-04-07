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На Волині зниклу бабусю знайшли на застіллі у подруги

На Волині зниклу бабусю знайшли на застіллі у подруги
У селі Світязь зникла 60-річна жінка.

Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.

Так, до поліцейських надійшло повідомлення від жительки с. Світязь про те, що напередодні пішла з будинку в невідомому напрямку її сестра, 1958р.н, місцева жителька, та на той час не повернулась.

Працівники кримінальної поліції встановили місце перебування жінки.

Вона перебувала у своєї подруги в с. Світязь, де разом розпивали спиртні напої.

Протиправні дії відносно жінки не вчинялись.

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Теги: бабуся, розшук, Світязь
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