На Волині зниклу бабусю знайшли на застіллі у подруги

У селі Світязь зникла 60-річна жінка.Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.Так, до поліцейських надійшло повідомлення від жительки с. Світязь про те, що напередодні пішла з будинку в невідомому напрямку її сестра, 1958р.н, місцева жителька, та на той час не повернулась.Працівники кримінальної поліції встановили місце перебування жінки.Вона перебувала у своєї подруги в с. Світязь, де разом розпивали спиртні напої.Протиправні дії відносно жінки не вчинялись.