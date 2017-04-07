На Волині зниклу бабусю знайшли на застіллі у подруги
Сьогодні, 12:40
У селі Світязь зникла 60-річна жінка.
Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.
Так, до поліцейських надійшло повідомлення від жительки с. Світязь про те, що напередодні пішла з будинку в невідомому напрямку її сестра, 1958р.н, місцева жителька, та на той час не повернулась.
Працівники кримінальної поліції встановили місце перебування жінки.
Вона перебувала у своєї подруги в с. Світязь, де разом розпивали спиртні напої.
Протиправні дії відносно жінки не вчинялись.
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Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.
Так, до поліцейських надійшло повідомлення від жительки с. Світязь про те, що напередодні пішла з будинку в невідомому напрямку її сестра, 1958р.н, місцева жителька, та на той час не повернулась.
Працівники кримінальної поліції встановили місце перебування жінки.
Вона перебувала у своєї подруги в с. Світязь, де разом розпивали спиртні напої.
Протиправні дії відносно жінки не вчинялись.
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