Солодке «кидалово»: волинянку розвели на гроші через шоколад
Сьогодні, 12:48
35-річну мешканка селища Шацьк "кинули" на гроші інтернет-шахраї.
Про це повідомляє Шацьке відділення поліції у Facebook.
Волинянка повідомила, що невідома особа шляхом обману заволоділа її коштами у сумі 5760 гривень.
Жінка перерахувала кошти через термінал на рахунок автора інтернет-оголошення за купівлю шоколаду.
Однак солодощів мешканка Шацька так і не отримала.
Матеріали слідчі внесли до ЄРДР за ст. 190 КК України (шахрайство).
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Про це повідомляє Шацьке відділення поліції у Facebook.
Волинянка повідомила, що невідома особа шляхом обману заволоділа її коштами у сумі 5760 гривень.
Жінка перерахувала кошти через термінал на рахунок автора інтернет-оголошення за купівлю шоколаду.
Однак солодощів мешканка Шацька так і не отримала.
Матеріали слідчі внесли до ЄРДР за ст. 190 КК України (шахрайство).
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