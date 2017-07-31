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Солодке «кидалово»: волинянку розвели на гроші через шоколад

Солодке «кидалово»: волинянку розвели на гроші через шоколад
35-річну мешканка селища Шацьк "кинули" на гроші інтернет-шахраї.

Про це повідомляє Шацьке відділення поліції у Facebook.

Волинянка повідомила, що невідома особа шляхом обману заволоділа її коштами у сумі 5760 гривень.

Жінка перерахувала кошти через термінал на рахунок автора інтернет-оголошення за купівлю шоколаду.

Однак солодощів мешканка Шацька так і не отримала.

Матеріали слідчі внесли до ЄРДР за ст. 190 КК України (шахрайство).

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Теги: шахрайство, Шацьк
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