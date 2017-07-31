Солодке «кидалово»: волинянку розвели на гроші через шоколад





Про це повідомляє Шацьке відділення поліції у Facebook.



Волинянка повідомила, що невідома особа шляхом обману заволоділа її коштами у сумі 5760 гривень.



Жінка перерахувала кошти через термінал на рахунок автора інтернет-оголошення за купівлю шоколаду.



Однак солодощів мешканка Шацька так і не отримала.



Матеріали слідчі внесли до ЄРДР за ст. 190 КК України (шахрайство).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 35-річну мешканка селища Шацьк "кинули" на гроші інтернет-шахраї.Про це повідомляє Шацьке відділення поліції у Facebook.Волинянка повідомила, що невідома особа шляхом обману заволоділа її коштами у сумі 5760 гривень.Жінка перерахувала кошти через термінал на рахунок автора інтернет-оголошення за купівлю шоколаду.Однак солодощів мешканка Шацька так і не отримала.Матеріали слідчі внесли до ЄРДР за ст. 190 КК України (шахрайство).

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