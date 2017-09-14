У Луцькраді вирішують, хто штрафуватиме пасажирів-«зайців»
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Перевізники мають намір делегувати міській раді повноваження щодо контролю безквиткового проїзду.
Про це йшлося під час розгляду Положення про порядок здійснення контролю оплати проїзду у міському транспорті у вівторок, 2 жовтня.
За словами начальника управління транспорту та зв’язку Володимира Степанова, у адміністративному кодексі передбачено, що здійснювати контроль за наявністю квитків у пасажирів може тільки сам перевізник, а бо ж центральний орган – Укрстрансбезпека.
Нагадаємо, нещодавно у міській раді пояснили, якими будуть правила користування пасажирським транспортом після введення безготівкової оплати.
Натомість перевізники стверджують – перевірка пасажирів не дасть їм великої користі. Адже, по-перше, це додаткові кошти, аби найняти контролерів. А витрати на утримання штату доведеться закладати у тариф.
До того ж, кажуть перевізники, усі штрафи будуть йти на наповнення міського бюджету. Тож було б доречно, якби і контроль за проїздом здійснювала міська рада. А відтак пропонують делегувати їй відповідні повноваження щодо контролю безквиткового проїзду.
До слова, положення передбачає, що у випадку виявлення контролером пасажира без квитка, він має право виписати постанову та стягнути штраф на місці. Якщо ж пасажир відмовляється від оплати, контролер може викликати на місце конфлікту працівників Національної поліції.
Наразі перевізники мають два тижні, аби надати пропозиції щодо того, як буде здійснюватися контроль наявності квитків у пасажирів, також свою оцінку положенню надасть юридичний відділ міської ради.
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Про це йшлося під час розгляду Положення про порядок здійснення контролю оплати проїзду у міському транспорті у вівторок, 2 жовтня.
За словами начальника управління транспорту та зв’язку Володимира Степанова, у адміністративному кодексі передбачено, що здійснювати контроль за наявністю квитків у пасажирів може тільки сам перевізник, а бо ж центральний орган – Укрстрансбезпека.
Нагадаємо, нещодавно у міській раді пояснили, якими будуть правила користування пасажирським транспортом після введення безготівкової оплати.
Натомість перевізники стверджують – перевірка пасажирів не дасть їм великої користі. Адже, по-перше, це додаткові кошти, аби найняти контролерів. А витрати на утримання штату доведеться закладати у тариф.
До того ж, кажуть перевізники, усі штрафи будуть йти на наповнення міського бюджету. Тож було б доречно, якби і контроль за проїздом здійснювала міська рада. А відтак пропонують делегувати їй відповідні повноваження щодо контролю безквиткового проїзду.
До слова, положення передбачає, що у випадку виявлення контролером пасажира без квитка, він має право виписати постанову та стягнути штраф на місці. Якщо ж пасажир відмовляється від оплати, контролер може викликати на місце конфлікту працівників Національної поліції.
Наразі перевізники мають два тижні, аби надати пропозиції щодо того, як буде здійснюватися контроль наявності квитків у пасажирів, також свою оцінку положенню надасть юридичний відділ міської ради.
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