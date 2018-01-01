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У луцькому «Промені» виступить Pianoboy. ВІДЕО*

У луцькому «Промені» виступить Pianoboy. ВІДЕО*
3 листопада о 19:00 у концерт-холі Розважального центру «Промінь» відбудеться концерт Pianoбой.

Знаменитий артист, який покорив своїми душевними піснями та надзвичайною атмосферою лучан ще минулого року у Промені. Концерт був наповнений неймовірним світловим шоу та щирістю співака.

Цього року, 3 листопада, Pianoбой виступить з улюбленими хітами: Родимки, Відьма, Шампанські очі, Родина та інші. А також щось нове, таке як пісня «Все Що Тебе Не Вбиває».

Квитки на концерт можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».

Довідка: +380 (68) 525 90 09.


У луцькому «Промені» виступить Pianoboy. ВІДЕО*

Розважальний центр «Промінь» проводить опитування для знайомства з відвідувачами, орієнтацію на їхні інтереси та покращення своєї роботи.

Заповнити анкету можна за посиланням:

https://docs.google.com/forms/d/1-0vyj8BMDidzsMk3b5O6wBJ7hijTU8C5Ictk31dWA3c/edit

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Теги: РЦ «Промінь»
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