У луцькому «Промені» виступить Pianoboy. ВІДЕО*

3 листопада о 19:00 у концерт-холі Розважального центру «Промінь» відбудеться концерт Pianoбой.Знаменитий артист, який покорив своїми душевними піснями та надзвичайною атмосферою лучан ще минулого року у Промені. Концерт був наповнений неймовірним світловим шоу та щирістю співака.Цього року, 3 листопада, Pianoбой виступить з улюбленими хітами: Родимки, Відьма, Шампанські очі, Родина та інші. А також щось нове, таке як пісня «Все Що Тебе Не Вбиває».Квитки на концерт можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».Довідка: +380 (68) 525 90 09.Розважальний центр «Промінь» проводить опитування для знайомства з відвідувачами, орієнтацію на їхні інтереси та покращення своєї роботи.Заповнити анкету можна за посиланням: