Скандальній волинській судді повернуть майно, яке вилучило НАБУ

Наталії Сушик.



Таке рішення ухвалив суддя Солом'янського районного суду міста Києва за результатами розгляду скарги, - повідомляє



Скаржник просив суд зобов'язати детективів НАБУ повернути йому 4200 гривень, 103 долари, мобільні телефони iPhone7 та iPhone 6s, ноутбук Аррlе macbook air, флешки, чотири банківські картки, піджак, два гаманці та системний блок. За його словами, це тимчасово вилучене майно, на нього не накладений арешт.



Детектив НАБУ на судове засідання не з'явився, однак подав заяву, в якій заперечував щодо повернення системного блоку. За його словами, вказаний системний блок значиться на балансі Виконавчого комітету Луцької міської ради.



Таким чином, суд частково задовольнив клопотання й зобов'язав повернути все, крім системного блоку.



Нагадаємо,



Раніше Сушик.

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