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Скандальній волинській судді повернуть майно, яке вилучило НАБУ

Скандальній волинській судді повернуть майно, яке вилучило НАБУ
Суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро повернути готівку, два мобільних телефони та ноутбук Apple, а також інше вилучене майно в справі хабара судді Шацького районного суду Волинської області Наталії Сушик.

Таке рішення ухвалив суддя Солом'янського районного суду міста Києва за результатами розгляду скарги, - повідомляє «Слово і Діло».

Скаржник просив суд зобов'язати детективів НАБУ повернути йому 4200 гривень, 103 долари, мобільні телефони iPhone7 та iPhone 6s, ноутбук Аррlе macbook air, флешки, чотири банківські картки, піджак, два гаманці та системний блок. За його словами, це тимчасово вилучене майно, на нього не накладений арешт.

Детектив НАБУ на судове засідання не з'явився, однак подав заяву, в якій заперечував щодо повернення системного блоку. За його словами, вказаний системний блок значиться на балансі Виконавчого комітету Луцької міської ради.

Таким чином, суд частково задовольнив клопотання й зобов'язав повернути все, крім системного блоку.

Нагадаємо, суд наклав арешт на землю заступника мера Луцька Олександра Рачкова, якого детективи НАБУ підозрюють у пособництві судді Сушик.

Раніше Вища рада правосуддя відсторонила Сушик.

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Теги: суд, Сушик, Рачков, майно
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