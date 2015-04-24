Відтепер з князем Любартом можна «поспілкуватися» онлайн





Про це пишуть



«Отже, презентуємо вам Любарт-бот, версія 1.0. Це означає, що коли порівняти його з живою людиною, то це десь так само, як ігри на бейсік порівняти з сучасними шутерами і бродилками», – пише автор Олександр Котис.



«Любарт-бот ще дуже юний, але уже вміє відповідати на певні базові питання, а найбільше – розповідати про історію замку.



Він розкаже про якісь цікавинки з історії замку, про будівництво, татарів, продаж замку за царя, про музейні експозиції всередині, церкву в підземеллі, Окольний замок. Спробуйте розпитати про це. Також Любарт хоче купити авто на бляхах. Порадьте йому щось. Князь поки знає тільки українську мову», – зазначається на сайті.



Цікаво, що «поговорити» з князем Любартом можна лише у Facebook-месенджері.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку презентували бота князя Любарта.Про це пишуть Хроніки Любарта «Отже, презентуємо вам Любарт-бот, версія 1.0. Це означає, що коли порівняти його з живою людиною, то це десь так само, як ігри на бейсік порівняти з сучасними шутерами і бродилками», – пише автор Олександр Котис.«Любарт-бот ще дуже юний, але уже вміє відповідати на певні базові питання, а найбільше – розповідати про історію замку.Він розкаже про якісь цікавинки з історії замку, про будівництво, татарів, продаж замку за царя, про музейні експозиції всередині, церкву в підземеллі, Окольний замок. Спробуйте розпитати про це. Також Любарт хоче купити авто на бляхах. Порадьте йому щось. Князь поки знає тільки українську мову», – зазначається на сайті.Цікаво, що «поговорити» з князем Любартом можна лише у

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