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Відтепер з князем Любартом можна «поспілкуватися» онлайн

Відтепер з князем Любартом можна «поспілкуватися» онлайн
У Луцьку презентували бота князя Любарта.

Про це пишуть Хроніки Любарта.

«Отже, презентуємо вам Любарт-бот, версія 1.0. Це означає, що коли порівняти його з живою людиною, то це десь так само, як ігри на бейсік порівняти з сучасними шутерами і бродилками», – пише автор Олександр Котис.

«Любарт-бот ще дуже юний, але уже вміє відповідати на певні базові питання, а найбільше – розповідати про історію замку.

Він розкаже про якісь цікавинки з історії замку, про будівництво, татарів, продаж замку за царя, про музейні експозиції всередині, церкву в підземеллі, Окольний замок. Спробуйте розпитати про це. Також Любарт хоче купити авто на бляхах. Порадьте йому щось. Князь поки знає тільки українську мову», – зазначається на сайті.

Цікаво, що «поговорити» з князем Любартом можна лише у Facebook-месенджері.

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Теги: князь, Любарт, бот, Луцьк
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