Виїхала і не повернулася: волинську заробітчанку шукають 6 років
Сьогодні, 13:11
Волинянку, яка у 2012 році виїхала в Італію та не повернулася, розшукують.
Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
Ковельський відділ поліції встановлює місцезнаходження волинянки Назарчук Наталії Петрівни, 3 лютого 1976 року народження, жительки міста Ковель.
Жінка в 2012 році виїхала на заробітки в Італію та дотепер не повернулася.
У разі будь-якої інформації про місцеперебування зниклої просимо невідкладно повідомити до поліції за телефонами: (03352) 5-32-84, (0332) 24-42-98 або 102.
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Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
Ковельський відділ поліції встановлює місцезнаходження волинянки Назарчук Наталії Петрівни, 3 лютого 1976 року народження, жительки міста Ковель.
Жінка в 2012 році виїхала на заробітки в Італію та дотепер не повернулася.
У разі будь-якої інформації про місцеперебування зниклої просимо невідкладно повідомити до поліції за телефонами: (03352) 5-32-84, (0332) 24-42-98 або 102.
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