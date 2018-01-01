Виїхала і не повернулася: волинську заробітчанку шукають 6 років





Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.



Ковельський відділ поліції встановлює місцезнаходження волинянки Назарчук Наталії Петрівни, 3 лютого 1976 року народження, жительки міста Ковель.



Жінка в 2012 році виїхала на заробітки в Італію та дотепер не повернулася.



У разі будь-якої інформації про місцеперебування зниклої просимо невідкладно повідомити до поліції за телефонами: (03352) 5-32-84, (0332) 24-42-98 або 102.





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