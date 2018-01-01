У селі на Волині ВАЗ в'їхав у вантажівку





Про це повідомили у прес-службі Шацького відділення поліції.



Наряд поліції встановив, що житель села Прип'ять на автомобілі ВАЗ виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з вантажівкою МАН.



Вантажівкою керував житель міста Вінниця, 1981 року народження.



На щастя, ніхто не постраждав.



Встановили, що водій ВАЗ перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Прип'ять Шацького району зіткнулися два автомобілі.Про це повідомили у прес-службі Шацького відділення поліції.Наряд поліції встановив, що житель села Прип'ять на автомобілі ВАЗ виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з вантажівкою МАН.Вантажівкою керував житель міста Вінниця, 1981 року народження.На щастя, ніхто не постраждав.Встановили, що водій ВАЗ перебував у стані алкогольного сп'яніння.

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