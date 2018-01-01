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У селі на Волині ВАЗ в'їхав у вантажівку

У селі на Волині ВАЗ в'їхав у вантажівку
У селі Прип'ять Шацького району зіткнулися два автомобілі.

Про це повідомили у прес-службі Шацького відділення поліції.

Наряд поліції встановив, що житель села Прип'ять на автомобілі ВАЗ виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з вантажівкою МАН.

Вантажівкою керував житель міста Вінниця, 1981 року народження.

На щастя, ніхто не постраждав.

Встановили, що водій ВАЗ перебував у стані алкогольного сп'яніння.

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Теги: аварія, ДТП, Волинь
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