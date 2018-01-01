Під час поліцейської операції на Волині вилучили понад 2 тисячі одиниць зброї. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі



Співробітники поліції вилучили у жителів області, зокрема, 11 найменувань вогнепальної зброї, серед яких 4 – гвинтівки і карабіни, три обрізи та три пістолети, 33 гранати і понад дві тис. боєприпасів.



За час проведення спецоперації до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли 50 фактів пов’язаних із незаконним зберіганням зброї та боєприпасів.



По 39 кримінальних провадженнях слідчі вже оголосили особам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині поліцейські вилучили понад 2 тисячі одиниць вогнепальної зброї в рамках профілактичної операції «Зброя та вибухівка».Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області Співробітники поліції вилучили у жителів області, зокрема, 11 найменувань вогнепальної зброї, серед яких 4 – гвинтівки і карабіни, три обрізи та три пістолети, 33 гранати і понад дві тис. боєприпасів.За час проведення спецоперації до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли 50 фактів пов’язаних із незаконним зберіганням зброї та боєприпасів.По 39 кримінальних провадженнях слідчі вже оголосили особам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

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