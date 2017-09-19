У волинянина на кордоні з Польщею знайшли контрабанду





Водій мікроавтобусу, місцевий житель Любомльського району хотів переправити контрабандний товар на територію Польщі, - інформує Держприкордонслужба України.



Так, в автомобілі Volkswagen Transporter правоохоронці виявили 15 ящиків сигарет «Марвел», без українського акцизу.



Знайдені сигарети вилучили для здійснення подальших правових дій.

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