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У волинянина на кордоні з Польщею знайшли контрабанду

У волинянина на кордоні з Польщею знайшли контрабанду
Правоохоронці в черговий раз завадили переміщенню сигарет через українсько-польський кордон.

Водій мікроавтобусу, місцевий житель Любомльського району хотів переправити контрабандний товар на територію Польщі, - інформує Держприкордонслужба України.

Так, в автомобілі Volkswagen Transporter правоохоронці виявили 15 ящиків сигарет «Марвел», без українського акцизу.

Знайдені сигарети вилучили для здійснення подальших правових дій.

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Теги: Польща, контрабанда
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