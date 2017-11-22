На Волині судитимуть пакистанця, який через кордон переправляв нелегалів

На Волині судитимуть 31-річного вихідця із Пакистану, який переправляв нелегалів через кордон.Так, зловмисник намагався налагодити канал нелегального переміщення до Республіки Польща осіб, що прибули до України з країн Азії, - інформує прес-служба прокуратури області.Він дізнався про способи і порядок здійснення охорони державного кордону України та Республіки Польща, місця дислокацій мобільних підрозділів та розташування прикордонних нарядів.Чоловік встановив також розмір грошової винагороди за можливість потрапити в Євросоюз – 3000 доларів США за кожного з нелегалів – та знайшов чотирьох клієнтів на переправлення - трьох громадян Бангладешу й одного громадянина Пакистану.Увечері 9 серпня 2018 року спроба незаконного переміщення цих осіб із України до Польщі була припинена правоохоронцями.Нині зловмисника, який перебуває під вартою, обвинувачують у нелегальному переправленні осіб через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України).Подальшу долю чоловіка, який щиро розкаявся у скоєному та активно сприяв розкриттю злочину, вирішуватиме суд.