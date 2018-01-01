«На Волині ситуація непогана», - Геннадій Зубко про перебіг медичної реформи

Віце-прем`єр-міністр, Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко повідомив, що розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості на Волині є стабільним.Про це говорили під час селекторної наради з головами облдержадміністрацій сьогодні, 2 жовтня 2018 року, - йдеться на сторінці у facebook голови Волинської ОДА.На нараді були також присутні заступник голови облдержадміністрації, директор департаменту фінансів ОДА, начальник управління охорони здоров`я обласної адміністраціїта заступник Олександра ІллічаЗокрема, йшлося про те, що Волинська область серед лідерів у процесі оформлення земельних ділянок для первинної ланки медицини. Окрім того, область уклала всі договори з ген-проектувальниками, в той час, як в шести область не оголошено жодного тендеру.Відтак, Олександр Савченко поцікавився, чи є кошти Світового банку перехідними та чи зможе обласна адміністрація довикористати їх наступного року:"Ми затвердили в травні спроможну мережу – 130 амбулаторій. Ми на сьогодні розпочинаємо і маємо провести капітальний ремонт 48 амбулаторій, які підпадають під усі критерії, які ми отримали у березні, за кошти Світового банку. Ми маємо розуміти, чи в наступному році ці кошти нам перейдуть, чи зможемо ми ними скористатися?"Геннадій Зубко, своєю чергою, відповів та подякував очільнику регіону за непогані показники медичної реформи:"У вас є на сьогоднішній день затверджена мережа, є кількість амбулаторій, які увійшли в цю мережу за проектом Світового банку, є перелік обладнання, який відповідає і новому будівництву, і проектам Світового банку, і проектам дооснащення. Якщо Вам потрібно буде внести зміни в мережу – зробите це за погодженням Міністерства охорони здоров`я. Кошти Світого банку є перехідними на наступний рік, тому працюйте. Зараз з Міністерством фінансів працюємо над тим, щоб субвенційні кошти теж зробити перехідними. Дякую, Олександре Іллічу. На Волині ситуація непогана, я б хотів, аби ви сконцентрувалися, у вас є кошти на всі проекти, тому Волинь по завершенню реформи матиме добрий результат".Окрім того, віце-прем`єр-міністр України дав завдання областям: проводити активну роботу в напрямку подачі щотижневого моніторингу та звернути увагу процес виділення земельних ділянок під амбулаторії.