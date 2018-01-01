У Маріуполі двоє школярок стрибнули з даху





Трагедія сталася 2 жовтня о 9.30 в Лівобережному районі. Свідком загибелі дітей стала місцева жителька, яка повідомила поліцію, - інформує ГУНП у Донецькій області.



Дівчата – учениці 9 та 11 класів. Причини, які штовхнули їх на цей крок, та повні обставини смерті встановлюються.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Маріуполі поліцейські розслідують обставини загибелі двох неповнолітніх дівчат.Трагедія сталася 2 жовтня о 9.30 в Лівобережному районі. Свідком загибелі дітей стала місцева жителька, яка повідомила поліцію, - інформує ГУНП у Донецькій області.Дівчата – учениці 9 та 11 класів. Причини, які штовхнули їх на цей крок, та повні обставини смерті встановлюються.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію