У Маріуполі двоє школярок стрибнули з даху
Сьогодні, 14:50
У Маріуполі поліцейські розслідують обставини загибелі двох неповнолітніх дівчат.
Трагедія сталася 2 жовтня о 9.30 в Лівобережному районі. Свідком загибелі дітей стала місцева жителька, яка повідомила поліцію, - інформує ГУНП у Донецькій області.
Дівчата – учениці 9 та 11 класів. Причини, які штовхнули їх на цей крок, та повні обставини смерті встановлюються.
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Трагедія сталася 2 жовтня о 9.30 в Лівобережному районі. Свідком загибелі дітей стала місцева жителька, яка повідомила поліцію, - інформує ГУНП у Донецькій області.
Дівчата – учениці 9 та 11 класів. Причини, які штовхнули їх на цей крок, та повні обставини смерті встановлюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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