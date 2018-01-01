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У Маріуполі двоє школярок стрибнули з даху

У Маріуполі двоє школярок стрибнули з даху
У Маріуполі поліцейські розслідують обставини загибелі двох неповнолітніх дівчат.

Трагедія сталася 2 жовтня о 9.30 в Лівобережному районі. Свідком загибелі дітей стала місцева жителька, яка повідомила поліцію, - інформує ГУНП у Донецькій області.

Дівчата – учениці 9 та 11 класів. Причини, які штовхнули їх на цей крок, та повні обставини смерті встановлюються.

У Маріуполі двоє школярок стрибнули з даху
У Маріуполі двоє школярок стрибнули з даху
У Маріуполі двоє школярок стрибнули з даху




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Теги: дах, школярки
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