Через замикання лічильника на Волині згоріло півбудинку





Як повідомили у Шацькому відділенні поліції, в селі Адамчуки відбулось загоряння житлового будинку.



Виявилося, що загоряння сталося у будинку місцевої жительки, 1980 р.н..



Воно виникло внаслідок замикання лічильника, пожежа знищила 50 відсотків цегляного будинку з шиферним покриттям.



Пожежу ліквідував наряд ДСНС. Потерпілих немає, сума завданих збитків встановлюється.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Адамчуки, що на Волині, у приватному будинку сталася пожежа.Як повідомили у Шацькому відділенні поліції, в селі Адамчуки відбулось загоряння житлового будинку.Виявилося, що загоряння сталося у будинку місцевої жительки, 1980 р.н..Воно виникло внаслідок замикання лічильника, пожежа знищила 50 відсотків цегляного будинку з шиферним покриттям.Пожежу ліквідував наряд ДСНС. Потерпілих немає, сума завданих збитків встановлюється.

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