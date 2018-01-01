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Через замикання лічильника на Волині згоріло півбудинку

Через замикання лічильника на Волині згоріло півбудинку
У селі Адамчуки, що на Волині, у приватному будинку сталася пожежа.

Як повідомили у Шацькому відділенні поліції, в селі Адамчуки відбулось загоряння житлового будинку.

Виявилося, що загоряння сталося у будинку місцевої жительки, 1980 р.н..

Воно виникло внаслідок замикання лічильника, пожежа знищила 50 відсотків цегляного будинку з шиферним покриттям.

Пожежу ліквідував наряд ДСНС. Потерпілих немає, сума завданих збитків встановлюється.

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Теги: пожежа, Волинь, рятувальники
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