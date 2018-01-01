Через замикання лічильника на Волині згоріло півбудинку
Сьогодні, 15:10
У селі Адамчуки, що на Волині, у приватному будинку сталася пожежа.
Як повідомили у Шацькому відділенні поліції, в селі Адамчуки відбулось загоряння житлового будинку.
Виявилося, що загоряння сталося у будинку місцевої жительки, 1980 р.н..
Воно виникло внаслідок замикання лічильника, пожежа знищила 50 відсотків цегляного будинку з шиферним покриттям.
Пожежу ліквідував наряд ДСНС. Потерпілих немає, сума завданих збитків встановлюється.
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Як повідомили у Шацькому відділенні поліції, в селі Адамчуки відбулось загоряння житлового будинку.
Виявилося, що загоряння сталося у будинку місцевої жительки, 1980 р.н..
Воно виникло внаслідок замикання лічильника, пожежа знищила 50 відсотків цегляного будинку з шиферним покриттям.
Пожежу ліквідував наряд ДСНС. Потерпілих немає, сума завданих збитків встановлюється.
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