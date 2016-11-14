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Знайшли зниклу 23-річну волинянку

Знайшли зниклу 23-річну волинянку
Розшукали 23-річну Тетяну Гах, яка вийшла із дому в Нововолинську та зникла.

У вівторок зранку, 2-го жовтня, родичі почали бити на сполох, поширювати інформацію про зникнення в соцмережах та у ЗМІ. Після публікацій дівчина вийшла на зв’язок, - пише Буг.

Як розповідали родичі, близько 12:00 Таня виїхала з дому, села Гряди, що поблизу Нововолинська, у напрямку міста. Казала, що їде до брата в село Бужанка. З 18:00 неділі перестала виходити на зв’язок, телефон був вимкнений. В соцмережах також востаннє з'являлася в неділю ввечері.

Тетяна одружена, чоловік перебуває в Польщі. Батьків у неї немає. Нещодавно також приїхала з Польщі, була з чоловіком, та повернулася, бо захворіла.

Після того, коли масово почали поширювати інформацію про зникнення дівчини, вона сама вийшла на зв’язок. З Тетяною все добре, насильству не піддавалася.

Про те, де була дівчина та чому не давала про себе знати, рідні не бажають розповідати. Та говорять, що дуже шкода, що трапилася така ситуація та дякують усім небайдужим, хто поширював інформацію, адже вони дуже переймалися за життя Тані.

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Теги: розшук, дівчина, Волинь
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