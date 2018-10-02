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На Волині злодій вкрав із автомобіля гроші та документи

На Волині злодій вкрав із автомобіля гроші та документи
У місті Устилуг невідомий обікрав автівку місцевого жителя, яка стояла на приватній території.

Про це інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, – пише Володимир Медіа.

1 жовтня надійшла заява від 51-річного жителя міста Устилуг Валерія Михайловича, котрий повідомив, що із його автомобіля Fiat Scudo, припаркованого на подвір’ї приватної садиби, близько 20:30 невідома особа вкрала гаманець із грошима та документами (техпаспорт та водійське посвідчення).

Правоохоронці, котрі прибули на місце події, по гарячих слідах упіймали злочинця. Ним виявився житель села Селець, котрий цього дня приїхав до Устилуга.

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Теги: злочин, авто, Волинь, Устилуг, крадіжка, поліція
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