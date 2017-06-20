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У «ПортCity» – мега пропозиції*

У «ПортCity» – мега пропозиції*
Жовтень стає особливим з ТРЦ "ПортCity". Чому? Ми розпочинаємо шалений марафон по знижках, і це вам дуже сподобається.

Не уявляєте своє життя без спорту? Тоді, гайда, для початку до спортивних магазинів!

Магазин "ЛІГАСПОРТ", 2 поверх.
До 30% знижки на колекцію сезону осінь та зима та до 50% - на попередню колекцію.

Магазин «JOMA», 2 поверх.
Знижки до 30%. -15% на спортивні жилетки, -20% на спортивні штани, футболки та кросівки «сороканіжки» та -30% на поло.

Магазин «MEGASPORT», 2 поверх.

Діє бонусна пропозиція для клієнтів, які мають накопичувальні картки від магазину «MEGASPORT». З 5 до 25 жовтня Ви маєте можливість робити розрахунок за покупки – бонусами, які накопичили заздалегідь.

Магазин «TOM TAILOR», 1 поверх.
До 30% знижки на одяг та аксесуари попередньої колекції.

Магазин «СПОРТЛАНДІЯ», 2 поверх.
Діє бонусна пропозиція. При покупці товару, 100% вартості повертається на бонусну карту. Досі не маєте картки? Не гайте часу, адже вже з 1 по 20 листопада ви зможете оплатити бонусами 30% будь-якої покупки в магазині.

Магазин «CROPP», 2 поверх.
У магазині повний розпродаж літньої колекція.

Поспішайте у ТРЦ «ПортCity» та слідкуйте за анонсами «Мега пропозицій»!
У «ПортCity» – мега пропозиції*

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Теги: ПортCity, пропозиція, магазин
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