Де на Волині та у Луцьку не буде світла 3 жовтня





Володимир-Волинський район



1. 09:00 – 17:00

Магазин, відділення „Укрпошти” с. Красно став: вул. Вишнева, Веселкова 1-13, 2-14



Іваничівський район



1. 09:00 – 17:00

с. Грушів вул. Колгоспна, вул. Миру

2. 09:00 – 17:00

с. Морозовичі вул. Прикордонна 20-31, вул. Учительська 2,3,5,18"а"

3 ПЛ-10 кВ Л 46-02 Р-169, Р-250 10:00 – 17:00 с. Завидів (повністю)



Камінь-Каширський район



1 КТП-148 Л-3 10:00 – 17:00 с.Оленіне вул.Центральна



Ківерцівський район



1. 10:00-15:00

КТП-342с. Жорнище

ПАТ "Укртелеком" КТП-342с. Жорнище

вул. Шевченка, вул. Польова,

Жорнище



Ковельський район



1. ПЛ – 10 кВ від РП-6

(Л 06-01, Л 06-03,

Л 06-08) 9:00-17:00 СТзОВ "Білашівське",

ФГ "Аюлен",

Ковельське МТМО,

СФГ "Голд ленд",

ФОП Димчук О. О.,

Церква с. Перковичі,

Церква с. Білашів,

Ковельське Райво,

Церква ХВЕП,

ПАТ "Укртелеком",

Вол. дирекція УДППЗ,

СТ "Каскад-Плюс",

ПАТ "Ковельмолоко",

ФОП Чих В. Я. с. Білашів,

с. Засмики,

с. Грушівка,

с. Перковичі



Луцький район



1 ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 КТП-145 10:00 – 17:00 ФОП Веснянка В с. Боратин вул. Центральна



Любомльський та Шацький райони



1 пл-0.4 ктп-253 09:00 – 17:00 магазин,клуб,школа с.Заболоття с.Заболоття

2 пл-0.4 ктп-300 09:00 – 17:00 аптека,амбулаторія с.Забужжя с.Забужжя

3 пл-0.4 ктп-311 09:00 – 17:00 Побут, магазини м. Любомль вул.: Перемоги, Поштова, Пушкіна, Данила Шумка



Маневицький район



1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-10 10:00-17:00 с. Гута Лісівська



місто Нововолинськ



1 ПЛ-0,4 кВ Л-10 ТП-103 09:00-17:00 м.Нововолинськ

вул.Гнатюка

вул.Львівська, 1

вул.8-го Березня, 1В-15

вул.Космонавтів, 1-5, 2-6

2 ПЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-2 09:00-17:00 ЖКП №1 м.Нововолинськ

вул.Дорогиничівська

вул.Петрова

пров.Новий

вул.Автобусна, 14



Рожищенський район



1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-73 9:00-17:00 с.Валер’янівка магазин с.Валер’янівка вул. Хабаровська

2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-237 9:00-17:00 с.Валер’янівка ФАП, школа. с.Валер’янівка вул. Зарічна

3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-322 9:00-17:00 с.Навіз магазин, магазин-бар, ГРП. с.Навіз вул. Журавлина, Нагірна, Молодіжна, Першотравнева..

4 Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю).

с.Тихотин (повністю).

с.Бортяхівка (повністю). с.Переспа (повністю).

с.Тихотин (повністю).

с.Бортяхівка (повністю).

5 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-385 9:00-17:00 с.Раймісто ФАП, церква, магазин, торговий кіоск, ферма. с.Раймісто вул. Зелена, Квітнева, Травнева.



Старовижівський район



1 КТП-7 10:00 – 17:00 с Бронетівка вул:Незалежності Дмитра-Маркевича



Турійський район



1 ПЛ-10 кВ Л-42-03 від ПС до ЗТП-138, КР-139

КТП-260

КТП-264 09:00-16:30 Овлочинська с/р- дит.садок, ТзОВ «Заповіт новий» - їдальня с.Овлочин

2 ПЛ-0,4 кВ

КТП-78

09:00-16:30

Ружинська с/р – клуб, церква, ФОП Токар Н.В.- торг.кіоск с.Ружин





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 3 жовтня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Володимир-Волинський район1. 09:00 – 17:00Магазин, відділення „Укрпошти” с. Красно став: вул. Вишнева, Веселкова 1-13, 2-141. 09:00 – 17:00с. Грушів вул. Колгоспна, вул. Миру2. 09:00 – 17:00с. Морозовичі вул. Прикордонна 20-31, вул. Учительська 2,3,5,18"а"3 ПЛ-10 кВ Л 46-02 Р-169, Р-250 10:00 – 17:00 с. Завидів (повністю)1 КТП-148 Л-3 10:00 – 17:00 с.Оленіне вул.Центральна1. 10:00-15:00КТП-342с. ЖорнищеПАТ "Укртелеком" КТП-342с. Жорнищевул. Шевченка, вул. Польова,Жорнище1. ПЛ – 10 кВ від РП-6(Л 06-01, Л 06-03,Л 06-08) 9:00-17:00 СТзОВ "Білашівське",ФГ "Аюлен",Ковельське МТМО,СФГ "Голд ленд",ФОП Димчук О. О.,Церква с. Перковичі,Церква с. Білашів,Ковельське Райво,Церква ХВЕП,ПАТ "Укртелеком",Вол. дирекція УДППЗ,СТ "Каскад-Плюс",ПАТ "Ковельмолоко",ФОП Чих В. Я. с. Білашів,с. Засмики,с. Грушівка,с. Перковичі1 ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 КТП-145 10:00 – 17:00 ФОП Веснянка В с. Боратин вул. Центральна1 пл-0.4 ктп-253 09:00 – 17:00 магазин,клуб,школа с.Заболоття с.Заболоття2 пл-0.4 ктп-300 09:00 – 17:00 аптека,амбулаторія с.Забужжя с.Забужжя3 пл-0.4 ктп-311 09:00 – 17:00 Побут, магазини м. Любомль вул.: Перемоги, Поштова, Пушкіна, Данила Шумка1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-10 10:00-17:00 с. Гута Лісівська1 ПЛ-0,4 кВ Л-10 ТП-103 09:00-17:00 м.Нововолинськвул.Гнатюкавул.Львівська, 1вул.8-го Березня, 1В-15вул.Космонавтів, 1-5, 2-62 ПЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-2 09:00-17:00 ЖКП №1 м.Нововолинськвул.Дорогиничівськавул.Петровапров.Новийвул.Автобусна, 141 ПЛ-0,4 кВ від КТП-73 9:00-17:00 с.Валер’янівка магазин с.Валер’янівка вул. Хабаровська2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-237 9:00-17:00 с.Валер’янівка ФАП, школа. с.Валер’янівка вул. Зарічна3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-322 9:00-17:00 с.Навіз магазин, магазин-бар, ГРП. с.Навіз вул. Журавлина, Нагірна, Молодіжна, Першотравнева..4 Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю).с.Тихотин (повністю).с.Бортяхівка (повністю). с.Переспа (повністю).с.Тихотин (повністю).с.Бортяхівка (повністю).5 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-385 9:00-17:00 с.Раймісто ФАП, церква, магазин, торговий кіоск, ферма. с.Раймісто вул. Зелена, Квітнева, Травнева.1 КТП-7 10:00 – 17:00 с Бронетівка вул:Незалежності Дмитра-Маркевича1 ПЛ-10 кВ Л-42-03 від ПС до ЗТП-138, КР-139КТП-260КТП-264 09:00-16:30 Овлочинська с/р- дит.садок, ТзОВ «Заповіт новий» - їдальня с.Овлочин2 ПЛ-0,4 кВКТП-7809:00-16:30Ружинська с/р – клуб, церква, ФОП Токар Н.В.- торг.кіоск с.Ружин

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію