Де на Волині та у Луцьку не буде світла 3 жовтня
Сьогодні, 19:00
На Волині 3 жовтня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. 09:00 – 17:00
Магазин, відділення „Укрпошти” с. Красно став: вул. Вишнева, Веселкова 1-13, 2-14
Іваничівський район
1. 09:00 – 17:00
с. Грушів вул. Колгоспна, вул. Миру
2. 09:00 – 17:00
с. Морозовичі вул. Прикордонна 20-31, вул. Учительська 2,3,5,18"а"
3 ПЛ-10 кВ Л 46-02 Р-169, Р-250 10:00 – 17:00 с. Завидів (повністю)
Камінь-Каширський район
1 КТП-148 Л-3 10:00 – 17:00 с.Оленіне вул.Центральна
Ківерцівський район
1. 10:00-15:00
КТП-342с. Жорнище
ПАТ "Укртелеком" КТП-342с. Жорнище
вул. Шевченка, вул. Польова,
Жорнище
Ковельський район
1. ПЛ – 10 кВ від РП-6
(Л 06-01, Л 06-03,
Л 06-08) 9:00-17:00 СТзОВ "Білашівське",
ФГ "Аюлен",
Ковельське МТМО,
СФГ "Голд ленд",
ФОП Димчук О. О.,
Церква с. Перковичі,
Церква с. Білашів,
Ковельське Райво,
Церква ХВЕП,
ПАТ "Укртелеком",
Вол. дирекція УДППЗ,
СТ "Каскад-Плюс",
ПАТ "Ковельмолоко",
ФОП Чих В. Я. с. Білашів,
с. Засмики,
с. Грушівка,
с. Перковичі
Луцький район
1 ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 КТП-145 10:00 – 17:00 ФОП Веснянка В с. Боратин вул. Центральна
Любомльський та Шацький райони
1 пл-0.4 ктп-253 09:00 – 17:00 магазин,клуб,школа с.Заболоття с.Заболоття
2 пл-0.4 ктп-300 09:00 – 17:00 аптека,амбулаторія с.Забужжя с.Забужжя
3 пл-0.4 ктп-311 09:00 – 17:00 Побут, магазини м. Любомль вул.: Перемоги, Поштова, Пушкіна, Данила Шумка
Маневицький район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-10 10:00-17:00 с. Гута Лісівська
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0,4 кВ Л-10 ТП-103 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Гнатюка
вул.Львівська, 1
вул.8-го Березня, 1В-15
вул.Космонавтів, 1-5, 2-6
2 ПЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-2 09:00-17:00 ЖКП №1 м.Нововолинськ
вул.Дорогиничівська
вул.Петрова
пров.Новий
вул.Автобусна, 14
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-73 9:00-17:00 с.Валер’янівка магазин с.Валер’янівка вул. Хабаровська
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-237 9:00-17:00 с.Валер’янівка ФАП, школа. с.Валер’янівка вул. Зарічна
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-322 9:00-17:00 с.Навіз магазин, магазин-бар, ГРП. с.Навіз вул. Журавлина, Нагірна, Молодіжна, Першотравнева..
4 Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю).
с.Тихотин (повністю).
с.Бортяхівка (повністю). с.Переспа (повністю).
с.Тихотин (повністю).
с.Бортяхівка (повністю).
5 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-385 9:00-17:00 с.Раймісто ФАП, церква, магазин, торговий кіоск, ферма. с.Раймісто вул. Зелена, Квітнева, Травнева.
Старовижівський район
1 КТП-7 10:00 – 17:00 с Бронетівка вул:Незалежності Дмитра-Маркевича
Турійський район
1 ПЛ-10 кВ Л-42-03 від ПС до ЗТП-138, КР-139
КТП-260
КТП-264 09:00-16:30 Овлочинська с/р- дит.садок, ТзОВ «Заповіт новий» - їдальня с.Овлочин
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП-78
09:00-16:30
Ружинська с/р – клуб, церква, ФОП Токар Н.В.- торг.кіоск с.Ружин
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Володимир-Волинський район
1. 09:00 – 17:00
Магазин, відділення „Укрпошти” с. Красно став: вул. Вишнева, Веселкова 1-13, 2-14
Іваничівський район
1. 09:00 – 17:00
с. Грушів вул. Колгоспна, вул. Миру
2. 09:00 – 17:00
с. Морозовичі вул. Прикордонна 20-31, вул. Учительська 2,3,5,18"а"
3 ПЛ-10 кВ Л 46-02 Р-169, Р-250 10:00 – 17:00 с. Завидів (повністю)
Камінь-Каширський район
1 КТП-148 Л-3 10:00 – 17:00 с.Оленіне вул.Центральна
Ківерцівський район
1. 10:00-15:00
КТП-342с. Жорнище
ПАТ "Укртелеком" КТП-342с. Жорнище
вул. Шевченка, вул. Польова,
Жорнище
Ковельський район
1. ПЛ – 10 кВ від РП-6
(Л 06-01, Л 06-03,
Л 06-08) 9:00-17:00 СТзОВ "Білашівське",
ФГ "Аюлен",
Ковельське МТМО,
СФГ "Голд ленд",
ФОП Димчук О. О.,
Церква с. Перковичі,
Церква с. Білашів,
Ковельське Райво,
Церква ХВЕП,
ПАТ "Укртелеком",
Вол. дирекція УДППЗ,
СТ "Каскад-Плюс",
ПАТ "Ковельмолоко",
ФОП Чих В. Я. с. Білашів,
с. Засмики,
с. Грушівка,
с. Перковичі
Луцький район
1 ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 КТП-145 10:00 – 17:00 ФОП Веснянка В с. Боратин вул. Центральна
Любомльський та Шацький райони
1 пл-0.4 ктп-253 09:00 – 17:00 магазин,клуб,школа с.Заболоття с.Заболоття
2 пл-0.4 ктп-300 09:00 – 17:00 аптека,амбулаторія с.Забужжя с.Забужжя
3 пл-0.4 ктп-311 09:00 – 17:00 Побут, магазини м. Любомль вул.: Перемоги, Поштова, Пушкіна, Данила Шумка
Маневицький район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-10 10:00-17:00 с. Гута Лісівська
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0,4 кВ Л-10 ТП-103 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Гнатюка
вул.Львівська, 1
вул.8-го Березня, 1В-15
вул.Космонавтів, 1-5, 2-6
2 ПЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-2 09:00-17:00 ЖКП №1 м.Нововолинськ
вул.Дорогиничівська
вул.Петрова
пров.Новий
вул.Автобусна, 14
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-73 9:00-17:00 с.Валер’янівка магазин с.Валер’янівка вул. Хабаровська
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-237 9:00-17:00 с.Валер’янівка ФАП, школа. с.Валер’янівка вул. Зарічна
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-322 9:00-17:00 с.Навіз магазин, магазин-бар, ГРП. с.Навіз вул. Журавлина, Нагірна, Молодіжна, Першотравнева..
4 Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю).
с.Тихотин (повністю).
с.Бортяхівка (повністю). с.Переспа (повністю).
с.Тихотин (повністю).
с.Бортяхівка (повністю).
5 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-385 9:00-17:00 с.Раймісто ФАП, церква, магазин, торговий кіоск, ферма. с.Раймісто вул. Зелена, Квітнева, Травнева.
Старовижівський район
1 КТП-7 10:00 – 17:00 с Бронетівка вул:Незалежності Дмитра-Маркевича
Турійський район
1 ПЛ-10 кВ Л-42-03 від ПС до ЗТП-138, КР-139
КТП-260
КТП-264 09:00-16:30 Овлочинська с/р- дит.садок, ТзОВ «Заповіт новий» - їдальня с.Овлочин
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП-78
09:00-16:30
Ружинська с/р – клуб, церква, ФОП Токар Н.В.- торг.кіоск с.Ружин
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Лучан кличуть на вірші і танці в «Кораблику»
Сьогодні, 19:32
Юні волинські гімнастки – переможниці престижних змагань
Сьогодні, 19:06
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 3 жовтня
Сьогодні, 19:00
У Луцьку відбувся Бібліоfest
Сьогодні, 18:31
На Волині біля кордону на іномарках стукнулися поляк і білорус
Сьогодні, 18:23