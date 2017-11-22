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15% лучан вважають місто безперспективним

15% лучан вважають місто безперспективним
Згідно з соціологічними опитуваннями, близько 15% лучан не можуть реалізувати себе в Луцьку та не бачать тут жодних перспектив для майбутнього.

Про це йшлося на засіданні круглого столу «Місто Луцьк. Вивчаємо. Аналізуємо. Розвиваємо», організованого Волинським соціологічним центром та факультетом соціології СНУ.

Кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології та соціальної роботи Світлана Сальнікова розповіла, що згідно з дослідженнями люди, котрі мать вищу освіту, зазвичай почувають себе більш впевнено.

Проте у 2018 році близько 23% населення міста мають міграційні настрої, усі вони – працездатного віку. Загалом, мігрувати лучани хотіли і раніше, проте колись це були переважно люди з низьким рівнем доходу, зараз же гроші перестали бути основною причиною еміграції.

Також дослідження 2018 року показують, що близько 15% населення вважають Луцьк безперспективним для себе та більше не вірять у можливість реалізувати себе в місті. У ці 15 % входить населення віком від 22 до 41 року – люди, які здатні будувати кар’єру та мають вищу освіту.

Окремо соціолог відзначає – найгірші соціальні настрої зараз у молоді віком 23-25 років. Це вчорашні студенти, які не можуть реалізувати себе після закінчення університету.

Загалом же найбільше на 2018 рік найбільшими проблемами для лучан було керівництво держави та стабільність у країні, відсутність міжнаціональних конфліктів, екологія, медична допомога, захист від злочинності.

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Теги: Луцьк, дослідження
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