Резонансна аварія у Харкові: Дронов вперше розповів свою версію подій

еннадій Дронов – другий водій-учасник смертельної ДТП.



Дронов сильно нервував, плакав і читав свою промову з аркуша, - пише



Спочатку підозрюваний висловив співчуття і прочитав імена та прізвища всіх загиблих та постраждалих у аварії.



Дронов своєї провини в аварії не визнає, каже, що ця подія зламала його життя. Хоча винним себе не вважає, однак висловлює готовність визнати цивільні позови постраждалих щодо відшкодування моральних збитків та платити за можливостями.



"Я щиро прошу вибачення, що я опинився в цьому місці і всім довелося пережити ці жахливі події. Кожен день свого життя я переживаю разом з вами. У цьому виробництві я уособлюю кожного водія. На моєму місці міг опинитися кожен. Те, що я не визнаю провини, не може бути обтяжливою обставиною. Я не вважаю себе винуватим з точки зору обвинувачення. Але я вважаю себе винним як людина. Тисячу разів пошкодував, що опинився в той вечір в тому місці і в тому, що народився", - сказав водій.



Підозрюваний каже, що їхав в той вечір з роботи за своїм звичним маршрутом. Також запевняє, що рухався на зелений сигнал світлофору зі швидкістю 40 км/год. Натомість нарікає на слідство, яке так і не встановило достеменно швидкість, з якою їхала Олена Зайцева. Каже, він бачив Lexus, але той був далеко від перехрестя, а вже за якусь мить сталася аварія. Дронов запевняє, що зі швидкістю близько 80 км/год, як було зазначено в матеріалах справи, так швидко машина б не здолала б таку відстань.



"Я їхав, як всі. Мікроавтобус почав рух, я після нього, загорівся зелений. Я не міг припустити, що за 2-3 секунди Lexus вискочить і опиниться на перехресті. Я не міг нічого зробити, навіть не зрозумів, що сталося. Ані суд, ані слідство, ані прокурор не змогли встановити швидкість Lexus. Як можна засудити людину за уявними обставинами? Якщо ми хочемо справедливості, то її немає", - стверджує Дронов.



Олена Зайцева, під час здійснення ДТП із 6 жертвами, була під впливом психотропів. Такий висновок зробили у Міністерстві охорони здоров'я у відповідь на адвокатський запит. Родичі загиблих у аварії просили перевірити результати аналізів, які в ніч після ДТП здавала водійка "Лексуса". Висновок нарколога, яка оглядала Зайцеву, не задовольнив потерпілих, бо підтверджував наявність опіатів в організмі водійки, але не прояснив, вона вживала наркотики чи ліки. У МОЗі відповіли - кодеїн та фенобарбітал, які виявили в аналізах Зайцевої, викликають наркотичне сп'яніння.



Нагадаємо, кривава аварія сталася ввечері 18 жовтня 2017-го в Харкові. Тоді автомобіль Lexus, за кермом якого була студентка Олена Зайцева, врізався у Volkswagen, в результаті чого загинуло шестеро людей: п'ятеро загинули на місці, а шоста жертва аварії померла після тижневої коми.



Зайцевій спочатку було призначено два місяці ув'язнення без права на внесення застави. Її родина оприлюднила звернення до сімей усіх постраждалих та загиблих, у якому попросила пробачення за доньку та запропонувала усім причетним матеріальну допомогу. Також суд взяв під варту другого учасника ДТП Геннадія Дронова. Слідчі заявили, що водій Volkswagen поїхав на жовтий колір світлофора, що могло стати однією з причин зіткнення.



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