У Балтійському морі – пожежа на кораблі з сотнями пасажирів
Сьогодні, 16:45
В акваторії Балтійського моря стався вибух і спалахнула пожежа на пасажирському поромі Regina Seaway під прапором Литви.
Про це повідомляє LRT з посиланням на Військово-морські сили Литви, - пише 24 канал.
Зазначається, що наразі триває рятувальна операція. ВМС Литви повідомили, що вибух стався в машиному відділені парома.
На борту судна перебувають 335 пасажирів, інформація про жертв і постраждалих не надходила.
Зображення ілюстративне
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Про це повідомляє LRT з посиланням на Військово-морські сили Литви, - пише 24 канал.
Зазначається, що наразі триває рятувальна операція. ВМС Литви повідомили, що вибух стався в машиному відділені парома.
На борту судна перебувають 335 пасажирів, інформація про жертв і постраждалих не надходила.
Зображення ілюстративне
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