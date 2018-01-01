У Балтійському морі – пожежа на кораблі з сотнями пасажирів





Про це повідомляє LRT з посиланням на Військово-морські сили Литви, - пише



Зазначається, що наразі триває рятувальна операція. ВМС Литви повідомили, що вибух стався в машиному відділені парома.



На борту судна перебувають 335 пасажирів, інформація про жертв і постраждалих не надходила.





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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В акваторії Балтійського моря стався вибух і спалахнула пожежа на пасажирському поромі Regina Seaway під прапором Литви.Про це повідомляє LRT з посиланням на Військово-морські сили Литви, - пише 24 канал Зазначається, що наразі триває рятувальна операція. ВМС Литви повідомили, що вибух стався в машиному відділені парома.На борту судна перебувають 335 пасажирів, інформація про жертв і постраждалих не надходила.

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