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У Балтійському морі – пожежа на кораблі з сотнями пасажирів

У Балтійському морі – пожежа на кораблі з сотнями пасажирів
В акваторії Балтійського моря стався вибух і спалахнула пожежа на пасажирському поромі Regina Seaway під прапором Литви.

Про це повідомляє LRT з посиланням на Військово-морські сили Литви, - пише 24 канал.

Зазначається, що наразі триває рятувальна операція. ВМС Литви повідомили, що вибух стався в машиному відділені парома.

На борту судна перебувають 335 пасажирів, інформація про жертв і постраждалих не надходила.


Зображення ілюстративне

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Теги: пожежа, корабель
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