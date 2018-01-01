На вулиці в Луцьку «забули» встановити «лежачі поліцейські»

У Луцьку на вулиці Львівській просять облаштувати «лежачі поліцейські».Про це на платформі "Відкрите місто" написав користувач"Прошу встановити по двом сторонам прибудинкової дороги Львівської 61Б "лежачі поліцейські", так як у нас час від часу транспортні засоби з інших вулиць проїжджають на великій швидкості, а у дворі гуляє багато дітей шкільного і дошкільного віку. Коли Міська рада облаштовувала дороги і прибудинкову територію 2016-2017 рр., в проекті було погоджено і включено дані роботи, але їх так і не виконали. Чому??? Питання до тих хто приймав роботу..." - йдеться у повідомленні.