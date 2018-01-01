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На вулиці в Луцьку «забули» встановити «лежачі поліцейські»

На вулиці в Луцьку «забули» встановити «лежачі поліцейські»
У Луцьку на вулиці Львівській просять облаштувати «лежачі поліцейські».

Про це на платформі "Відкрите місто" написав користувач Сергій.

"Прошу встановити по двом сторонам прибудинкової дороги Львівської 61Б "лежачі поліцейські", так як у нас час від часу транспортні засоби з інших вулиць проїжджають на великій швидкості, а у дворі гуляє багато дітей шкільного і дошкільного віку. Коли Міська рада облаштовувала дороги і прибудинкову територію 2016-2017 рр., в проекті було погоджено і включено дані роботи, але їх так і не виконали. Чому??? Питання до тих хто приймав роботу..." - йдеться у повідомленні.

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Теги: дорога, тротуар, благоустрій
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