На вулиці в Луцьку «забули» встановити «лежачі поліцейські»
Сьогодні, 16:50
У Луцьку на вулиці Львівській просять облаштувати «лежачі поліцейські».
Про це на платформі "Відкрите місто" написав користувач Сергій.
"Прошу встановити по двом сторонам прибудинкової дороги Львівської 61Б "лежачі поліцейські", так як у нас час від часу транспортні засоби з інших вулиць проїжджають на великій швидкості, а у дворі гуляє багато дітей шкільного і дошкільного віку. Коли Міська рада облаштовувала дороги і прибудинкову територію 2016-2017 рр., в проекті було погоджено і включено дані роботи, але їх так і не виконали. Чому??? Питання до тих хто приймав роботу..." - йдеться у повідомленні.
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Про це на платформі "Відкрите місто" написав користувач Сергій.
"Прошу встановити по двом сторонам прибудинкової дороги Львівської 61Б "лежачі поліцейські", так як у нас час від часу транспортні засоби з інших вулиць проїжджають на великій швидкості, а у дворі гуляє багато дітей шкільного і дошкільного віку. Коли Міська рада облаштовувала дороги і прибудинкову територію 2016-2017 рр., в проекті було погоджено і включено дані роботи, але їх так і не виконали. Чому??? Питання до тих хто приймав роботу..." - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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