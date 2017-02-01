Юні волинські гімнастки – переможниці престижних змагань
Сьогодні, 19:06
В місті Києві закінчився престижний турнір «Чарівна стрічка 2018» в якому взяли участь лучанки і підкорили своїми виступали вболівальників.
Успішним був виступ в групових вправах, де дівчатка змагалися з досвідченими командами «Чорноморець» з Одеси та «Восход» з міста Києва та вибороли перше місце у вправі з 5 м’ячами, - повідомили департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
В особистих програмах категорії «А» Сандра Романюк 2010 р.н. з вправою зі скакалкою посіла перше місце.
Друге місце у Анни Виходець 2010 р.н., в вправі з м’ячом, яка також стала «Місс Турніру» і отримала стрічку в подарунок.
Друге місце святкувала Олександра Смаглюк 2005 р.н у вправах з булавами, отримавши оцінку 13 балів, а перемогу святкувала Аня Сцьольна 2004 р.н. яка стала чемпіонкою у вправах з обручем та стрічкою.
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Успішним був виступ в групових вправах, де дівчатка змагалися з досвідченими командами «Чорноморець» з Одеси та «Восход» з міста Києва та вибороли перше місце у вправі з 5 м’ячами, - повідомили департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
В особистих програмах категорії «А» Сандра Романюк 2010 р.н. з вправою зі скакалкою посіла перше місце.
Друге місце у Анни Виходець 2010 р.н., в вправі з м’ячом, яка також стала «Місс Турніру» і отримала стрічку в подарунок.
Друге місце святкувала Олександра Смаглюк 2005 р.н у вправах з булавами, отримавши оцінку 13 балів, а перемогу святкувала Аня Сцьольна 2004 р.н. яка стала чемпіонкою у вправах з обручем та стрічкою.
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