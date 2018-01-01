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В українській вантажівці французи знайшли 650 кілограмів кокаїну

В українській вантажівці французи знайшли 650 кілограмів кокаїну
Українську вантажівку з понад півтонною наркотиків на борту затримали у Франції.

Про інцидент, який трапився у ніч на 2 жовтня, пише канал 24 з посиланням на місцеве видання La Depeche.

Місцеві митники зупинили для перевірки вантажівку з українськими номерами, яка за документами мала перевозити рибу.

Проте у представників митної служби викликали підозру водій та пасажир голландці, які сильно нервували, тож транспортний засіб відправили на додаткову перевірку.

Всередині замість риби виявили 650 кілограмів кокаїну.

Журналісти підрахували, що грам кокаїну на вулицях Тулузи продають за 50-60 євро, то українська вантажівка везла наркотиків на понад 40 мільйонів євро.

Обидвох водіїв затримали і помістили під варту. Про долю вантажівки не повідомляється.

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Теги: наркотики, Франція, кримінал
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