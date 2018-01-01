Збудуйте садок і зробіть дорогу: як Савченко приймав громадян. ФОТО

Голова Волинської обласної держадміністраціїпровів прийом громадян, у ході якого вислухав скарги волинян та спільно із людьми шукав шляхи до вирішення наболілих проблем.Прийом відбувся 2 жовтня у Волинській ОДА.Першими до голови ОДА завітав бузаківський сільський головаіз Камінь-Каширського району. Чоловік розповів, що у громади є проблема – із 2012 року у селі не можуть доробити садочка. Проект більше не потребує капітального будівництва, там вже зведені стіни, є вікна, навіть встановлена опалювальна система. Будівля, розрахована на 80 дітей, матиме площу в 1200 «квадратів».За словами сільського голови, будівля готова на 30%, однак треба ще 10, 5 млн грн для завершення реконструкції.«Для моєї громади це великі гроші, у нас бюджет 500 тисяч», - розповів Панасюк.Натомість голова ОДА Олександр Савченко зауважив, що можна було б спробувати подати будівництво на фінансування з Державного фонду регіонального розвитку. Голова сільради повідомив, що проект є у переліку об’єктів ДФРР.«Цього року ми вже третій раз подавали. Інші об’єкти в інших селах будуються, а наш стоїть. За 10 мільйонів це для нормальної фірми 3-4 місяці роботи», - вважає очільник сільради. Ситуацію загострює ще й те, що в окрузі багато дітей, а дошкільного навчального закладу катма.Савченко зауважив, що разом із сільрадою попрацюють над проектом, аби він «пройшов». Опісля запитав, чи готові із районного бюджету співфінансувати проект. Голова РДАсказав, що у разі виділення фінансування кошти знайдуть.«Будемо працювати», - резюмував голова ОДА.Наступними до кабінету зайшла ціла делегація зі села Стобихівка. Нещодавно батьки були на сесії Волиньради, де вчергове просили«Ми дякуємо Вам за вашу позицію, наші батьки чули Ваш виступ на сесії обласної ради», - зауважив сільський голова Стобихівки. Тож метою нинішнього візиту стало почути, на якому етапі там експертиза. За словами посадовця, людям «обіцяли» завершити її до 15 вересня, а сьогодні вже 2 жовтня.«Всі процедури ідуть згідно з порядком, встановленим законом. Як тільки все закінчиться, почнемо… Ми за 4 місяці зробили те, чого ви успішно не робили із 2012 року. Навіть землі не було - кому ви той проект замовляли, розбирайтеся зі своїми. Землю ви виділили лише в травні 2018 року», - наголосив голова ОДА.Посадовець мовив, він тепер готовий спілкуватися із представниками села лише в офіційному тоні, адже слова селян виявилися відмінними від справ та документації. Савченко нагадав, що ОДА «підключилася» до переробки проекту та за три місяці переробили проект на 80-мільйонне будівництво.«Таке село, із такими пилорамами, і ви за півроку отримали 500 тисяч гривень? Совість майте», - зауважив голова ОДА. Тож він додав, що має деякі претензії до голови сільради стосовно контролю за сплатою податків та загалом, щодо вищевказаного проекту.Далі поскаржитися на свої проблеми прийшли мешканці Городищенської громади, що у Луцькому районі.розповіла, що минулого року утворилася ОТГ. Однак вже 11 місяців селяни мають проблему – автобус більше не обслуговує частину маршруту.«Ми все розуміємо, але селам потрібно транспортне сполучення», - розповіли жінки. За їхніми словами, продовжили рейс за маршрутом «Луцьк-Бережанка», однак маршрутка перестала заїжджати у село Григоровичі. Селяни зібрали 170 підписів, аби туди знову «ходив» транспорт.Люди хотіли змінити договір, однак перевізник не хоче працювати на нових умовах. Селяни кажуть, що в ОДА їм повідомили, що спілкувалися із перевізниками – якщо селяни відмовляться від свого перевізника, то жоден інший не захоче «заходити» на їхній маршрут.«Там дуже горбиста місцевість. Старшим людям дуже важко туди ходити, там і відстань невелика... Це питання 5-ти хвилин», - додала Больчук. За словами жінок, вони вже також спілкувалися із перевізником, однак він ніяк не хоче дослухатися до місцевих мешканців.«Нам перевізник аргументує, що якщо відстань менше 3 кілометрів, то їздити не має», - кажуть мешканки громади.Голова ОДА зауважив, що розбереться в ситуації та з’ясує, що можна зробити у цьому випадку.Окрім того, приходили до Савченка і з особистими проблемами. Так, жінка прийшла скаржитися на систему отримання ліків. У неї виявили гепатити С, та після довгих поневірянь направили до інфекційної лікарні, однак ніхто їй не сказав, що є державне лікування.Натомість жінці дали контакти лікаря, у якого можна купити ліки, яких немає в аптеці, за 1000 доларів.«Я почала дзвонити усім своїм знайомим, що зберіть гроші, а вони мені кажуть, що є державне лікування», - зазначила вона. Тоді жінка вирушила до очільника обласного управління охорони здоров’яПосадовець знову направив жінку в інфекційну лікарню, щоб вона отримала державне лікування. Жінку поставили у чергу. Однак ще влітку сказали, що найпевніше препарати будуть аж наприкінці року. Тому жінка купила пігулки та їх вживає, але у лікарні їй нібито відмовляються видати ліки.«Вони відмовляються мені віддати лікарство, як воно прийде», - сказала вона.Натомість Савченко зауважив, що не повинен розбиратися, де вона купувала пігулки і чи це було законно. Ліки ж приписують та видають за потреби, а зараз у когось щось вимагати – це точно не компетенція голови ОДА.«Я не беру участі у якихось утаємничених операціях – хто щось комусь повинен дати, хто кому щось видав, я в такі речі не граюся» - зауважив Савченко. За його словами, якщо жінка купила ліки незаконно, то про що можна ще говорити.Ващенюк натомість розповів, що жінку поза чергою включили в державну програму – в області у черзі зараз стоїть 800 людей. Але на Волині ще не отримали препарат, бо закуповують його через міністерство.«Терміновості лікування у неї нема ніякої… Їй повторно зроблять обстеження, якщо лікування буде потрібним, їй призначать», - зауважив посадовець.Далі у Савченка прохали продовжити маршрут міської маршрутки №3 до дачних масивів «Воротнів» та «Гаразджа». Жінка, яка представляла учасників садово-городніх товариств розповіла, що «дачники» вчергове просять продовжити луцький маршрут №3.За словами жінки, на масивах є 6 тисяч дачників. Однак люди вважають, що шукати нового перевізника нема сенсу через того, який зараз обслуговує маршрут. Адже інші перевізники «не зайдуть» на маршрут.«Будемо розбиратися у ситуації», - мовив голова ОДА. Представники профільного департаменту розповіли, що вже зверталися до міськради із проханням оголосити конкурс на продовження. Відтак голова ОДА доручив повторно звернутися до виконувача обов’язків луцького мера, аби з’ясувати, чому конкурс і досі не оголосили.Наприкінці до голови ОДА прийшли представники баскетбольного клубу «Старий Луцьк». Вони розповіли, що цьогоріч представлятимуть місто та область у Вищій лізі, а під патронатом клубу проводять дитячий чемпіонат та чемпіонат міста. Тож спортсмени хочуть у подальшому розвивати спорт.«Цей клуб утримує тут молодих гравців, стимулює хлопців займатися спортом», – зауважили чоловіки. Тож вони прийшли до голови ОДА просити поради, як залучити соціально відповідальний бізнес до співпраці.Натомість голова ОДА зауважив, що бізнесмени допомагають будувати казарми для військових та беруть участь ще у цілій низці проектів, тим часом як проблем, які треба вирішувати, дедалі більше.«Давайте організуємо благодійний турнір якийсь, щоб можна було залучити кошти - щось треба робити, щоб воно пішло… Коли ви приходите з ідеями, я готовий про це говорити. А якщо ви приходите і просто «дайте», то діла не буде», - зауважив Савченко. Натомість представники баскетбольного клубу зауважили, що сьогодні прийшли просто обговорити бачення, а сподіваються на співпрацю у подальшому.Окрім того, у ході прийому не обійшлося без вже «традиційних» проблем: відсутності доріг, нерегулярних рейсів транспорту, самоуправства сільських голів тощо.«Питання вічні – підвищити пенсію, допомогти отримати субсидію. Що мене найбільше цікавить, коли люди говорять чесно: у мене діти, але вони живуть окремо, тому я втрачаю на субсидії – а де ж діти? Чому все повинна робити держава?… Ну і нікуди без транспортного сполучення і пасажирських перевезень», - розповів Савченко. Часто звертаються із дрібними проблемами або ж із проханнями, які важко вирішити.«Всі приходять дайте-дайте-дайте, це основне… Вирішити ці питання дуже важко. Є конкретні речі – наприклад, отримання землі атовцями. І то за півроку нам вдалося цей порядок зробити прозорим і більш-менш ефективним, таких скарг майже не надходить вже», - резюмував посадовець.