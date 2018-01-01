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На Волині біля кордону на іномарках стукнулися поляк і білорус

На Волині біля кордону на іномарках стукнулися поляк і білорус
На Волині сталася аварія за участю двох автівок на іноземній реєстрації.

Про це повідомили у Шацькому відділі поліції.

Дорожньо-транспортна пригода сталася на автодорозі за 200 м від українсько-білоруського кордону біля пункту пропуску «Пулемець» за участю.

Стукнулися два автомобілі Фольксваген польської та білоруської реєстрації, потерпілих під час пригоди не було.

Автомобілі зазнали незначних механічних пошкоджень, учасники ДТП оформили подію за європротоколом.

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Теги: ДТП, аварія
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