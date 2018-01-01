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Студентка з Волині, яка постраждала в аварії, потребує допомоги

Студентка з Волині, яка постраждала в аварії, потребує допомоги
Закликають допомогти студенці педколеджу, яка постраждала в автомобільній аварії.

Про це написала Наталія Поліщук у спільноті ВОЛОНТЕРСТВО_ВВПК в соціальній мережі Facebook, - пише "Район.Іваничі".

«Студентська рада Володимир-Волинського педагогічного коледжу імені Агатангела Кримського закликає приєднатися до збору коштів для студентки Ірини Герасимчук з села Соснина Іваничівського району. Наразі дівчина перебуває у важкому стані після автомобільної аварії», - пише волонтерка.

Наразі силами студентів та педагогчного колективу вже зібрано понад 11 тисяч гривень.

Допомогу на лікування можна перерахувати на картку Ощадбанку 5167490153230744 або Приватбанку 5168757319560936 (мама постраждалої Герасимчук Віта Олександрівна).

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Теги: допомога, Волинь
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