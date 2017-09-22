Вихідні у жовтні: коли і скільки відпочиватимемо





Про це йдеться на сайті



4 жовтня в Україні святкують День захисника України. Нагадаємо, що це свято встановлене 14 жовтня 2014 р. указом Президента Петра Порошенка та водночас цим же Указом скасовано День захисника Вітчизни, що відзначалося щорічно 23 лютого. Відтак з 2015 року цей день є державним святом і неробочим днем.



Цього року 14 жовтня є вихідним днем, неділя. Як відомо, згідно зі ст. 67 КЗпП, якщо святковий або неробочий день спіпадає з вихідним днем, то вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого. Тому за графіком 5-денного робочого тижня з вихідними днями у суботу та неділю вихідний день у неділю, 14 жовтня, буде перенесений на понеділок 15 жовтня. А отже, цього місяця отримаємо трьохденні канікули — з 13 по 15 жовтня.



Загалом у жовтні 31 календарний день, з них: 22 робочі дні, 9 неробочих (8 вихідних і 1 день святковий).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цього місяця будемо мати трьохденні канікули — з 13 по 15 жовтня. А загалом будемо працювати 22 дні, а 9 відпочиватимемо.Про це йдеться на сайті управління Держпраці у Волинській області 4 жовтня в Україні святкують День захисника України. Нагадаємо, що це свято встановлене 14 жовтня 2014 р. указом Президентата водночас цим же Указом скасовано День захисника Вітчизни, що відзначалося щорічно 23 лютого. Відтак з 2015 року цей день є державним святом і неробочим днем.Цього року 14 жовтня є вихідним днем, неділя. Як відомо, згідно зі ст. 67 КЗпП, якщо святковий або неробочий день спіпадає з вихідним днем, то вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого. Тому за графіком 5-денного робочого тижня з вихідними днями у суботу та неділю вихідний день у неділю, 14 жовтня, буде перенесений на понеділок 15 жовтня. А отже, цього місяця отримаємо трьохденні канікули — з 13 по 15 жовтня.Загалом у жовтні 31 календарний день, з них: 22 робочі дні, 9 неробочих (8 вихідних і 1 день святковий).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію