вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Вихідні у жовтні: коли і скільки відпочиватимемо

Вихідні у жовтні: коли і скільки відпочиватимемо
Цього місяця будемо мати трьохденні канікули — з 13 по 15 жовтня. А загалом будемо працювати 22 дні, а 9 відпочиватимемо.

Про це йдеться на сайті управління Держпраці у Волинській області.

4 жовтня в Україні святкують День захисника України. Нагадаємо, що це свято встановлене 14 жовтня 2014 р. указом Президента Петра Порошенка та водночас цим же Указом скасовано День захисника Вітчизни, що відзначалося щорічно 23 лютого. Відтак з 2015 року цей день є державним святом і неробочим днем.

Цього року 14 жовтня є вихідним днем, неділя. Як відомо, згідно зі ст. 67 КЗпП, якщо святковий або неробочий день спіпадає з вихідним днем, то вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого. Тому за графіком 5-денного робочого тижня з вихідними днями у суботу та неділю вихідний день у неділю, 14 жовтня, буде перенесений на понеділок 15 жовтня. А отже, цього місяця отримаємо трьохденні канікули — з 13 по 15 жовтня.

Загалом у жовтні 31 календарний день, з них: 22 робочі дні, 9 неробочих (8 вихідних і 1 день святковий).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вихідні, жовтень, святкування, календар
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Укрзалізниця звільнить провідницю і начальника поїзда Ковель–Москва, які на ходу виштовхали пасажира
Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО
Пустовіт вкотре щедро преміював Поліщука і заступників
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вихідні у жовтні: коли і скільки відпочиватимемо
Сьогодні, 23:16
Укрзалізниця звільнить провідницю і начальника поїзда Ковель–Москва, які на ходу виштовхали пасажира
Сьогодні, 22:33
Студентка з Волині, яка постраждала в аварії, потребує допомоги
Сьогодні, 21:46
Які заходи відбудуться у «Промені»*
Сьогодні, 20:59
PrivatMoney розширює присутність в Європі*
Сьогодні, 20:32
Схожі новини
Відомо, скільки вихідних матимуть українці у жовтні Відомо, скільки вихідних матимуть українці у жовтні
22 вересень, 2017, 12:58
В Україні замість 8-го березня хочуть святкувати «Шевченківський день» В Україні замість 8-го березня хочуть святкувати «Шевченківський день»
03 лютий, 2017, 15:38
У Луцьку зустрічають севастопольську бригаду. ФОТО У Луцьку зустрічають севастопольську бригаду. ФОТО
21 вересень, 12:04
28 серпня на Волині: гортаючи календар 28 серпня на Волині: гортаючи календар
28 серпень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку скаржаться на непрохідну калюжу посеред вулиці. ФОТО
01 жовтень, 12:31
 1
Вихідні у жовтні: коли і скільки відпочиватимемо
Сьогодні, 23:16
 0
Укрзалізниця звільнить провідницю і начальника поїзда Ковель–Москва, які на ходу виштовхали пасажира
Сьогодні, 22:33
 0
Студентка з Волині, яка постраждала в аварії, потребує допомоги
Сьогодні, 21:46
 0
Які заходи відбудуться у «Промені»*
Сьогодні, 20:59
 0
Медіа
відео
1/8