Мікроавтобус «Луцьк Експрес» збив чоловіка. ФОТО
02 жовтень, 23:48
Поблизу Луцька водій автобусу «Луцьк – Київ» компанії «Луцьк Експрес» збив чоловіка. Інцидент трапився 2 жовтня близько 22:40.
Про це повідомляють Волинські новини.
В селі Струмівка, що поблизу Луцька, водій автобусу «Луцьк – Київ» збив пішохода, який в цей час переходив дорогу. Удар був такої сили, що з чоловіка злетіло взуття.
Потерпілого госпіталізували. Як повідомляють очевидці, він був живий та перебував при свідомості.
На місці події працює патрульна поліція, водія перевіряють на вміст алкоголю в крові.
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Про це повідомляють Волинські новини.
В селі Струмівка, що поблизу Луцька, водій автобусу «Луцьк – Київ» збив пішохода, який в цей час переходив дорогу. Удар був такої сили, що з чоловіка злетіло взуття.
Потерпілого госпіталізували. Як повідомляють очевидці, він був живий та перебував при свідомості.
На місці події працює патрульна поліція, водія перевіряють на вміст алкоголю в крові.
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