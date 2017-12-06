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Мікроавтобус «Луцьк Експрес» збив чоловіка. ФОТО

Мікроавтобус «Луцьк Експрес» збив чоловіка. ФОТО
Поблизу Луцька водій автобусу «Луцьк – Київ» компанії «Луцьк Експрес» збив чоловіка. Інцидент трапився 2 жовтня близько 22:40.

Про це повідомляють Волинські новини.

В селі Струмівка, що поблизу Луцька, водій автобусу «Луцьк – Київ» збив пішохода, який в цей час переходив дорогу. Удар був такої сили, що з чоловіка злетіло взуття.

Потерпілого госпіталізували. Як повідомляють очевидці, він був живий та перебував при свідомості.

На місці події працює патрульна поліція, водія перевіряють на вміст алкоголю в крові.

Мікроавтобус «Луцьк Експрес» збив чоловіка. ФОТО
Мікроавтобус «Луцьк Експрес» збив чоловіка. ФОТО
Мікроавтобус «Луцьк Експрес» збив чоловіка. ФОТО
Мікроавтобус «Луцьк Експрес» збив чоловіка. ФОТО

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Теги: Луцьк Експрес, аварія, ДТП, Струмівка
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