Мікроавтобус «Луцьк Експрес» збив чоловіка. ФОТО





Про це повідомляють



В селі Струмівка, що поблизу Луцька, водій автобусу «Луцьк – Київ» збив пішохода, який в цей час переходив дорогу. Удар був такої сили, що з чоловіка злетіло взуття.



Потерпілого госпіталізували. Як повідомляють очевидці, він був живий та перебував при свідомості.



На місці події працює патрульна поліція, водія перевіряють на вміст алкоголю в крові.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу Луцька водій автобусу «Луцьк – Київ» компанії «Луцьк Експрес» збив чоловіка. Інцидент трапився 2 жовтня близько 22:40.Про це повідомляють Волинські новини В селі Струмівка, що поблизу Луцька, водій автобусу «Луцьк – Київ» збив пішохода, який в цей час переходив дорогу. Удар був такої сили, що з чоловіка злетіло взуття.Потерпілого госпіталізували. Як повідомляють очевидці, він був живий та перебував при свідомості.На місці події працює патрульна поліція, водія перевіряють на вміст алкоголю в крові.

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