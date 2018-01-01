«П’яні» вихідні: невтішна статистика луцької лікарні

У минулі вихідні до приймального відділення Луцької міської клінічної лікарні звернулося 89 пацієнтів, госпіталізували - 56.Про це повідомляють на офіційній сторінці медзакладу у соцмережі.Відомо, що надали амбулаторну допомогу 33 пацієнтам.У травмпункт же звернулося 117 травмованих, з них - 31 з переломами.Дванадцять разів викликали лікарів з дому у позаробочий час.В операційному блоці виконали 30 оперативних втручань.Зауважимо, що згідно з даними лікарні 11 пацієнтів були у стані сильного алкогольного сп’яніння, ще 4-х покусали тварини.Натомість у позаминулі вихідні у медзакладі "відкачували" лише трьох пацієнтів у стані сильного алкогольного сп'яніння.