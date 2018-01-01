вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«П’яні» вихідні: невтішна статистика луцької лікарні

«П’яні» вихідні: невтішна статистика луцької лікарні
У минулі вихідні до приймального відділення Луцької міської клінічної лікарні звернулося 89 пацієнтів, госпіталізували - 56.

Про це повідомляють на офіційній сторінці медзакладу у соцмережі.

Відомо, що надали амбулаторну допомогу 33 пацієнтам.

У травмпункт же звернулося 117 травмованих, з них - 31 з переломами.

Дванадцять разів викликали лікарів з дому у позаробочий час.
В операційному блоці виконали 30 оперативних втручань.

Зауважимо, що згідно з даними лікарні 11 пацієнтів були у стані сильного алкогольного сп’яніння, ще 4-х покусали тварини.

Натомість у позаминулі вихідні у медзакладі "відкачували" лише трьох пацієнтів у стані сильного алкогольного сп'яніння.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: лікарня, алкоголь, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Укрзалізниця звільнить провідницю і начальника поїзда Ковель–Москва, які на ходу виштовхали пасажира
Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО
Пустовіт вкотре щедро преміював Поліщука і заступників
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«П’яні» вихідні: невтішна статистика луцької лікарні
Сьогодні, 01:19
3 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Мікроавтобус «Луцьк Експрес» збив чоловіка. ФОТО
02 жовтень, 23:48
Вихідні у жовтні: коли і скільки відпочиватимемо
02 жовтень, 23:16
Укрзалізниця звільнить провідницю і начальника поїзда Ковель–Москва, які на ходу виштовхали пасажира
02 жовтень, 22:33
Схожі новини
У Луцьку зловили наркомана з краденими поштовими скриньками. ФОТО У Луцьку зловили наркомана з краденими поштовими скриньками. ФОТО
30 вересень, 17:05
За тонну алкофальсифікату волинянці «світить» штраф. ФОТО За тонну алкофальсифікату волинянці «світить» штраф. ФОТО
21 вересень, 01:46
Переломи та укуси тварин: скільки пацієнтів відвідали луцьку лікарню на вихідних Переломи та укуси тварин: скільки пацієнтів відвідали луцьку лікарню на вихідних
19 вересень, 15:46
«Взяв – і поїхав»: у Луцьку п'яний водій пропонував поліцейському хабар. ФОТО. ВІДЕО «Взяв – і поїхав»: у Луцьку п'яний водій пропонував поліцейському хабар. ФОТО. ВІДЕО
14 вересень, 13:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«П’яні» вихідні: невтішна статистика луцької лікарні
Сьогодні, 01:19
 0
3 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Мікроавтобус «Луцьк Експрес» збив чоловіка. ФОТО
02 жовтень, 23:48
 0
Вихідні у жовтні: коли і скільки відпочиватимемо
02 жовтень, 23:16
 0
Укрзалізниця звільнить провідницю і начальника поїзда Ковель–Москва, які на ходу виштовхали пасажира
02 жовтень, 22:33
 0
Медіа
відео
1/8