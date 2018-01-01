Моторошні самогубства серед школярок: чому в Україні – хвиля трагедій





Про це пише



Раніше повідомляли, що у Маріуполі дві неповнолітні школярки розбилися на смерть, зістрибнувши з даху 12-поверхового будинку. Загиблі – учениці 9 та 11 класів 2002 та 2004 років народження. За словами, першого заступника очільника Нацполіціі В'ячеслава Аброськіна, у передсмертній записці були слова "Я втомилася... та не доживу до двадцяти років".



Щоправда, це не єдиний випадок таких смертей серед школярів, що трапилися упродовж останніх днів.



Так, у Запоріжжі учениця 8 класу зістрибнула з Преображенського мосту у річку Дніпро та, на жаль, у підсумку не вижила.



Як пише "



Згодом на місце події прибули "швидка" та рятувальники, які зрештою й витягли дівчинку на берег – вона перебувала у важкому стані: закрита черепно-мозкова травма, закритий перелом хребта та інші травми. Медики намагалися врятувати життя школярки, але вона померла в реанімації, передає



Як з’ясували журналісти місцевого ресурсу IP News, ім’я загиблої було Галина та вона приїхала з села. Також відомо, що 13-річна дівчина навчалася у 8 класі Запорізького січового колегіуму-інтернату.



Підкреслюється, що перед тим, як зістрибнути з мосту, дівчина їхала на заняття в школу.



За словами людей із близького оточення загиблої, вона була дуже господарською та завжди приходила на допомогу.



За фактом інциденту правоохоронці проводять розслідування, одна з версій – булінг (цькування) неповнолітньої у школі.



Ще одне самогубство неповнолітньої школярки сталося у Києві на вулиці Маршала Гречка, де 13-річна школярка зістрибнула із даху дев'ятиповерхового будинку.



"Поліцейські під час огляду тіла виявили передсмертну записку, в якій дівчина вказувала свої дані. Батьки були в шоковому стані й ніяких коментарів дати не змогли. Наші співробітники перевірили соцмережі, однак загибла не була в спільнотах смерті. Утім, інформацію ще перевіряють кіберполіцейські", – зазначила начальниця відділу ювенальної превенції ГУНП у Києві Оксана Поплавська, повідомляє "Обозреватель".





Чому ж підлітки скоюють самогубства



За словами викладачки Національного педагогічного університету імені Драгоманова Ілони Рашковської, існує певний відсоток дітей, у яких схильність до суїциду – на генетичному рівні: вони є погано адаптованими до соціуму, почуваються одинокими та живуть у своєму світі.



До суїцидів також призводить участь дітей у всіляких спільнотах смерті, таких як: "синій кит", "рожева фея", гра "МОМО" тощо. У результаті впливу на слабку психіку, адміністратори цих спільнот змушують дітей здійснювати "пекельні" завдання та в результаті накласти на себе руки. Ще одна з основних причин самогубства – спроба неповнолітніх компенсувати брак уваги. Вони думають: "Ось я піду з життя, тоді вони зрозуміють". Таким дітям не вистачає уваги, вони почуваються самотніми. Крім того, підлітки такими нестандартними небезпечними для життя методами хочуть самовиразитися, – констатує експерт.



Як підкреслила Ілона Рашковська, завжди є відсоток дітей, які будуть закінчувати життя самогубством, а відповідальність за це лежить, перш за все, на батьках.



"Тато й мама повинні звертати увагу на поведінку дитини та вживати заходів", – підсумувала психологиня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Останніми днями було зафіксовано в Україні щонайменше чотири смерті школярок, які скоїли самогубство, зістрибнувши з висоти. За словами психологів, такі випадки завжди були та будуть траплятися, оскільки існує певний відсоток дітей, у яких схильність до суїциду – на генетичному рівні. Однак відповідальність за дитячі суїциди, перш за все, лежить на їхніх батьках.Про це пише 24 канал Раніше повідомляли, що у Маріуполі дві неповнолітні школярки розбилися на смерть, зістрибнувши з даху 12-поверхового будинку. Загиблі – учениці 9 та 11 класів 2002 та 2004 років народження. За словами, першого заступника очільника Нацполіціі В'ячеслава Аброськіна, у передсмертній записці були слова "Я втомилася... та не доживу до двадцяти років".Щоправда, це не єдиний випадок таких смертей серед школярів, що трапилися упродовж останніх днів.Так, у Запоріжжі учениця 8 класу зістрибнула з Преображенського мосту у річку Дніпро та, на жаль, у підсумку не вижила.Як пише " Depo. Запоріжжя " з посиланням на джерела у правоохоронних органах, проїжджаючи мостом у напрямку з Хортиці на набережну, один з водіїв побачив дівчину на вигляд 18-ти років, яка перелізла через огорожу та стояла на краю. Відтак, чоловік зупинив автівку, але врятувати дівчину не встиг – вона зістрибнула вниз.Згодом на місце події прибули "швидка" та рятувальники, які зрештою й витягли дівчинку на берег – вона перебувала у важкому стані: закрита черепно-мозкова травма, закритий перелом хребта та інші травми. Медики намагалися врятувати життя школярки, але вона померла в реанімації, передає ТСН Як з’ясували журналісти місцевого ресурсу IP News, ім’я загиблої було Галина та вона приїхала з села. Також відомо, що 13-річна дівчина навчалася у 8 класі Запорізького січового колегіуму-інтернату.Підкреслюється, що перед тим, як зістрибнути з мосту, дівчина їхала на заняття в школу.За словами людей із близького оточення загиблої, вона була дуже господарською та завжди приходила на допомогу.За фактом інциденту правоохоронці проводять розслідування, одна з версій – булінг (цькування) неповнолітньої у школі.Ще одне самогубство неповнолітньої школярки сталося у Києві на вулиці Маршала Гречка, де"Поліцейські під час огляду тіла виявили передсмертну записку, в якій дівчина вказувала свої дані. Батьки були в шоковому стані й ніяких коментарів дати не змогли. Наші співробітники перевірили соцмережі, однак загибла не була в спільнотах смерті. Утім, інформацію ще перевіряють кіберполіцейські", – зазначила начальниця відділу ювенальної превенції ГУНП у Києві, повідомляє "Обозреватель".За словами викладачки Національного педагогічного університету імені Драгоманова, існує певний відсоток дітей, у яких схильність до суїциду – на генетичному рівні: вони є погано адаптованими до соціуму, почуваються одинокими та живуть у своєму світі.До суїцидів також призводить участь дітей у всіляких спільнотах смерті, таких як: "синій кит", "рожева фея", гра "МОМО" тощо. У результаті впливу на слабку психіку, адміністратори цих спільнот змушують дітей здійснювати "пекельні" завдання та в результаті накласти на себе руки. Ще одна з основних причин самогубства – спроба неповнолітніх компенсувати брак уваги. Вони думають: "Ось я піду з життя, тоді вони зрозуміють". Таким дітям не вистачає уваги, вони почуваються самотніми. Крім того, підлітки такими нестандартними небезпечними для життя методами хочуть самовиразитися, – констатує експерт.Як підкреслила Ілона Рашковська, завжди є відсоток дітей, які будуть закінчувати життя самогубством, а відповідальність за це лежить, перш за все, на батьках."Тато й мама повинні звертати увагу на поведінку дитини та вживати заходів", – підсумувала психологиня.

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