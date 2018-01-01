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На Волині психолог та священики вирішували, як рятувати бійців від наслідків війни

На Волині психолог та священики вирішували, як рятувати бійців від наслідків війни
Під час чергових зборів священиків Луцького районного деканату відбулася зустріч із відомим психологом та волонтером Оленою Звєрєвою.

Про це повідомляє прес-служба Волинської єпархії УПЦ КП.

Ішлося про соціалізацію воїнів, які повертаються до звичного життя після бойових дій, переоцінку їх цінностей. Пані Олена пояснювала, як слід спілкуватися з демобілізованими воїнами, аби бути зрозумілими й сприйнятими, а також щоби не провокувати їхню неадекватну реакцію.

За словами декана протоієрея Володимира Присяжнюка, у ході бесіди обговорювали способи співпраці душпастирів та соціальних служб для допомоги військовослужбовцям адаптуватися до нормальних умов життя.

Збори благочиння пройшли у храмі Архістратига Михаїла с. Гірка Полонка, де служить о. Володимир.

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Теги: Олена Звєрєва, демобілізовані, Волинь, війна
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