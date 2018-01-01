На Волині психолог та священики вирішували, як рятувати бійців від наслідків війни
Сьогодні, 03:15
Під час чергових зборів священиків Луцького районного деканату відбулася зустріч із відомим психологом та волонтером Оленою Звєрєвою.
Про це повідомляє прес-служба Волинської єпархії УПЦ КП.
Ішлося про соціалізацію воїнів, які повертаються до звичного життя після бойових дій, переоцінку їх цінностей. Пані Олена пояснювала, як слід спілкуватися з демобілізованими воїнами, аби бути зрозумілими й сприйнятими, а також щоби не провокувати їхню неадекватну реакцію.
За словами декана протоієрея Володимира Присяжнюка, у ході бесіди обговорювали способи співпраці душпастирів та соціальних служб для допомоги військовослужбовцям адаптуватися до нормальних умов життя.
Збори благочиння пройшли у храмі Архістратига Михаїла с. Гірка Полонка, де служить о. Володимир.
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Про це повідомляє прес-служба Волинської єпархії УПЦ КП.
Ішлося про соціалізацію воїнів, які повертаються до звичного життя після бойових дій, переоцінку їх цінностей. Пані Олена пояснювала, як слід спілкуватися з демобілізованими воїнами, аби бути зрозумілими й сприйнятими, а також щоби не провокувати їхню неадекватну реакцію.
За словами декана протоієрея Володимира Присяжнюка, у ході бесіди обговорювали способи співпраці душпастирів та соціальних служб для допомоги військовослужбовцям адаптуватися до нормальних умов життя.
Збори благочиння пройшли у храмі Архістратига Михаїла с. Гірка Полонка, де служить о. Володимир.
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