На Волині психолог та священики вирішували, як рятувати бійців від наслідків війни

Під час чергових зборів священиків Луцького районного деканату відбулася зустріч із відомим психологом та волонтеромПро це повідомляє прес-служба Волинської єпархії УПЦ КП.Ішлося про соціалізацію воїнів, які повертаються до звичного життя після бойових дій, переоцінку їх цінностей. Пані Олена пояснювала, як слід спілкуватися з демобілізованими воїнами, аби бути зрозумілими й сприйнятими, а також щоби не провокувати їхню неадекватну реакцію.За словами декана протоієрея, у ході бесіди обговорювали способи співпраці душпастирів та соціальних служб для допомоги військовослужбовцям адаптуватися до нормальних умов життя.Збори благочиння пройшли у храмі Архістратига Михаїла с. Гірка Полонка, де служить о. Володимир.