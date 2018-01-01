Волинян попереджують про сильний дощ та штормовий вітер





Про це



У західних областях пройдуть дощі. Температура повітря день 9-14 градусів тепла.



У північних областях очікується волога погода. Температура повітря вдень 12-16 градусів тепла.



У східних областях місцями пройдуть дощі. Температура повітря вдень 17-22 градуси вище нуля.



У центральних областях — дощі чергуватимуться з проясненнями. Температура повітря вдень 15-20 градусів вище нуля.



На півдні України очікується переважно суха погода. Температура повітря вдень 18-22 градуси вище нуля.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україну йде дощовий атмосферний фронт.Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.У західних областях пройдуть дощі. Температура повітря день 9-14 градусів тепла.У північних областях очікується волога погода. Температура повітря вдень 12-16 градусів тепла.У східних областях місцями пройдуть дощі. Температура повітря вдень 17-22 градуси вище нуля.У центральних областях — дощі чергуватимуться з проясненнями. Температура повітря вдень 15-20 градусів вище нуля.На півдні України очікується переважно суха погода. Температура повітря вдень 18-22 градуси вище нуля.

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