Волинян попереджують про сильний дощ та штормовий вітер
Сьогодні, 08:25
В Україну йде дощовий атмосферний фронт.
Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
У західних областях пройдуть дощі. Температура повітря день 9-14 градусів тепла.
У північних областях очікується волога погода. Температура повітря вдень 12-16 градусів тепла.
У східних областях місцями пройдуть дощі. Температура повітря вдень 17-22 градуси вище нуля.
У центральних областях — дощі чергуватимуться з проясненнями. Температура повітря вдень 15-20 градусів вище нуля.
На півдні України очікується переважно суха погода. Температура повітря вдень 18-22 градуси вище нуля.
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Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
У західних областях пройдуть дощі. Температура повітря день 9-14 градусів тепла.
У північних областях очікується волога погода. Температура повітря вдень 12-16 градусів тепла.
У східних областях місцями пройдуть дощі. Температура повітря вдень 17-22 градуси вище нуля.
У центральних областях — дощі чергуватимуться з проясненнями. Температура повітря вдень 15-20 градусів вище нуля.
На півдні України очікується переважно суха погода. Температура повітря вдень 18-22 градуси вище нуля.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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