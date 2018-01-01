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Волинян попереджують про сильний дощ та штормовий вітер

Волинян попереджують про сильний дощ та штормовий вітер
В Україну йде дощовий атмосферний фронт.

Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

У західних областях пройдуть дощі. Температура повітря день 9-14 градусів тепла.

У північних областях очікується волога погода. Температура повітря вдень 12-16 градусів тепла.

У східних областях місцями пройдуть дощі. Температура повітря вдень 17-22 градуси вище нуля.

У центральних областях — дощі чергуватимуться з проясненнями. Температура повітря вдень 15-20 градусів вище нуля.

На півдні України очікується переважно суха погода. Температура повітря вдень 18-22 градуси вище нуля.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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