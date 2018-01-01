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У справі Зайцевої – несподіваний поворот. ВІДЕО

У справі Зайцевої – несподіваний поворот. ВІДЕО
У справі Зайцевої стали відомі деякі деталі.

Під час судового засідання стало відомо, що зникла лікар-нарколог Олена Федірко не виїжджала на тимчасово окуповану територію, як раніше заявляли адвокат Зайцевої і поліція, передають "Факти", пише УНІАН.

Офіційну відповідь прикордонників у суді зачитав прокурор. Суддя наказав і далі її шукати.

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоний сигнал світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов.

Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ятеро людей, ще одна людина померла від травм у лікарні. Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування по справі.

Перші аналізи показали наявність в організмі Зайцевої опіатів. Пізніше нарколог, який проводив огляд Зайцевої після аварії, зник.


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Теги: Зайцева, ДТП, смерть, Харків
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