У справі Зайцевої – несподіваний поворот. ВІДЕО





Під час судового засідання стало відомо, що зникла лікар-нарколог Олена Федірко не виїжджала на тимчасово окуповану територію, як раніше заявляли адвокат Зайцевої і поліція, передають "Факти", пише



Офіційну відповідь прикордонників у суді зачитав прокурор. Суддя наказав і далі її шукати.



Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоний сигнал світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов.



Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ятеро людей, ще одна людина померла від травм у лікарні. Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування по справі.



Перші аналізи показали наявність в організмі Зайцевої опіатів. Пізніше нарколог, який проводив огляд Зайцевої після аварії, зник.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У справі Зайцевої стали відомі деякі деталі.Під час судового засідання стало відомо, що зникла лікар-нарколог Олена Федірко не виїжджала на тимчасово окуповану територію, як раніше заявляли адвокат Зайцевої і поліція, передають "Факти", пише УНІАН Офіційну відповідь прикордонників у суді зачитав прокурор. Суддя наказав і далі її шукати.Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоний сигнал світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов.Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ятеро людей, ще одна людина померла від травм у лікарні. Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування по справі.Перші аналізи показали наявність в організмі Зайцевої опіатів. Пізніше нарколог, який проводив огляд Зайцевої після аварії, зник.

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