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Курс валют у Луцьку на 3 жовтня

Курс валют у Луцьку на 3 жовтня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.948, а продаж - 28.303.

Євро при купівлі становить - 32.223, при продажу - 32.880.

Курс російського рубля: купівля - 0.380, продаж - 0.440.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.105, продаж - 7.728.

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Теги: курс валют, Луцьк
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