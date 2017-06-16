вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У чергах на кордоні з Польщею скупчилось 300 автівок

У чергах на кордоні з Польщею скупчилось 300 автівок
У чергах перед пунктами пропуску на кордоні України з Польщею станом на 09:00 3 жовтня стоять 300 автомобілів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.

"Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 09:00 -Республіка Польща: “Устилуг” – 20, “Угринів” – 0, “Рава-Руська” –50, “Грушів” – 50, “Смільниця” –40, “Шегині” -110, “Краковець” –30", - йдеться у повідомлені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: черги, кордон, Польща
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Укрзалізниця звільнить провідницю і начальника поїзда Ковель–Москва, які на ходу виштовхали пасажира
Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повідомили, скільки грошей витратили на розвиток спорту у Луцьку
Сьогодні, 09:27
Луцьк отримав 14 мільйонів на зарплати медикам
Сьогодні, 09:21
У чергах на кордоні з Польщею скупчилось 300 автівок
Сьогодні, 09:14
Курс валют у Луцьку на 3 жовтня
Сьогодні, 09:00
У справі Зайцевої – несподіваний поворот. ВІДЕО
Сьогодні, 08:48
Схожі новини
У чергах на кордоні з Польщею – 570 авто У чергах на кордоні з Польщею – 570 авто
26 вересень, 09:28
На кордоні з Польщею утворилися довгі черги автівок На кордоні з Польщею утворилися довгі черги автівок
25 вересень, 17:40
На кордоні з Польщею – черги: скупчилось 465 автівок На кордоні з Польщею – черги: скупчилось 465 автівок
06 серпень, 10:16
Посол Польщі повідомив, коли в Україні зникнуть черги на кордоні Посол Польщі повідомив, коли в Україні зникнуть черги на кордоні
16 червень, 2017, 12:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Києві затримали чоловіка, який викрав більше 100 «блях». ФОТО
Сьогодні, 10:03
 0
Поблизу «Варшавки» знесуть аварійну зупинку
Сьогодні, 10:00
 0
Помер чоловік, якого вночі під Луцьком збила маршрутка. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 09:47
 0
У Луцьку зменшили площу прибережної смуги Сапалаївки
Сьогодні, 09:43
 0
Луцькі «базарники» платитимуть більше за оренду
Сьогодні, 09:41
 0
Медіа
відео
1/8