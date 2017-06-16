У чергах на кордоні з Польщею скупчилось 300 автівок
Сьогодні, 09:14
У чергах перед пунктами пропуску на кордоні України з Польщею станом на 09:00 3 жовтня стоять 300 автомобілів.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.
"Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 09:00 -Республіка Польща: “Устилуг” – 20, “Угринів” – 0, “Рава-Руська” –50, “Грушів” – 50, “Смільниця” –40, “Шегині” -110, “Краковець” –30", - йдеться у повідомлені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.
"Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 09:00 -Республіка Польща: “Устилуг” – 20, “Угринів” – 0, “Рава-Руська” –50, “Грушів” – 50, “Смільниця” –40, “Шегині” -110, “Краковець” –30", - йдеться у повідомлені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Повідомили, скільки грошей витратили на розвиток спорту у Луцьку
Сьогодні, 09:27
Луцьк отримав 14 мільйонів на зарплати медикам
Сьогодні, 09:21
У чергах на кордоні з Польщею скупчилось 300 автівок
Сьогодні, 09:14
Курс валют у Луцьку на 3 жовтня
Сьогодні, 09:00
У справі Зайцевої – несподіваний поворот. ВІДЕО
Сьогодні, 08:48