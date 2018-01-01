Луцьк отримав 14 мільйонів на зарплати медикам
Сьогодні, 09:21
Луцьку надійшла субвенція від держави на утримання ланки первинної медицини, зокрема, виплату заробітної плати.
Про це йшлося у середу, 3 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.
Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова розповіла, що виплату заробітної плати медикам проводять за рахунок бюджету. На первинну медицину виділяли гроші лише на 9 місяців.
Нещодавно Кабмін ухвалив розпорядження про виділення субвенції на виплату зарплат медикам. Тому місто отримало субвенцію у розмірі 14,1 мільйона гривень.
«Цих коштів на оплату праці по первинці нам вистачає», - зауважила Єлова.
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Про це йшлося у середу, 3 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.
Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова розповіла, що виплату заробітної плати медикам проводять за рахунок бюджету. На первинну медицину виділяли гроші лише на 9 місяців.
Нещодавно Кабмін ухвалив розпорядження про виділення субвенції на виплату зарплат медикам. Тому місто отримало субвенцію у розмірі 14,1 мільйона гривень.
«Цих коштів на оплату праці по первинці нам вистачає», - зауважила Єлова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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