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Луцьк отримав 14 мільйонів на зарплати медикам

Луцьк отримав 14 мільйонів на зарплати медикам
Луцьку надійшла субвенція від держави на утримання ланки первинної медицини, зокрема, виплату заробітної плати.

Про це йшлося у середу, 3 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.

Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова розповіла, що виплату заробітної плати медикам проводять за рахунок бюджету. На первинну медицину виділяли гроші лише на 9 місяців.

Нещодавно Кабмін ухвалив розпорядження про виділення субвенції на виплату зарплат медикам. Тому місто отримало субвенцію у розмірі 14,1 мільйона гривень.

«Цих коштів на оплату праці по первинці нам вистачає», - зауважила Єлова.

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Теги: Луцьк, медики, гроші
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