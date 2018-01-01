Луцьк отримав 14 мільйонів на зарплати медикам

Луцьку надійшла субвенція від держави на утримання ланки первинної медицини, зокрема, виплату заробітної плати.Про це йшлося у середу, 3 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.Директор департаменту фінансів та бюджетурозповіла, що виплату заробітної плати медикам проводять за рахунок бюджету. На первинну медицину виділяли гроші лише на 9 місяців.Нещодавно Кабмін ухвалив розпорядження про виділення субвенції на виплату зарплат медикам. Тому місто отримало субвенцію у розмірі 14,1 мільйона гривень.«Цих коштів на оплату праці по первинці нам вистачає», - зауважила Єлова.